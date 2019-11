Cornelia Link-Adam

Dolgelin (MOZ) Ich habe im vergangenen Jahr in der dritten Klasse schon mitgemacht, Bürste und Zopfgummis gespendet und finde die Aktion wirklich gut", sagt Lommer Lorelei Schmidt (9) aus Alt Mahlisch. Die Viertklässlerin sitzt am Donnerstagnachmittag am Tisch eines Klassenraums der Dolgeliner Grundschule "Josef Vervoort" und knüpft aus kleinen Gummi-Bändern sogenannte Loop-Armbänder zusammen. "Die dürfen dann mit auf Reisen", sagt sie und meint damit die Geschenk-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

Alle Klassenstufen beteiligt

Vor Lommer auf dem Tisch sind schon viele Geschenke für bedürftige Kinder ausgebreitet. Mitgebracht hat sie Corinna Rotzoll. Die Religionslehrerin hat mehrere schon gefüllte Schuhkartons dabei, als Anschauungsmaterial. "Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der weltweit größten christlichen Geschenkaktion für bedürftige Kinder "Operation Christmas Child". Jedes Jahr wird im November weltweit kleine Päckchen gepackt, für Kinder, die wohl kaum schöne Geschenke bekommen werden und sich daher über ein Weihnachts-Karton voller Überraschungen freuen. Seit Jahren bindet Religionslehrerin Corinna Rotzoll die Aktion in ihren Unterricht mit ein. "Man könnte viele biblische Geschichten dazu erzählen, aber heutzutage gibt’s ja auch schon tolle Filme." So wird sie den Dolgeliner Dritt- und Viertklässlern noch einen Film über die Geschenke-Aktion zeigen. Aber damit den dieses Mal zehn beteiligten Kindern die Aktion plastischer wird, führt sie die Inhalte der Päckchen vor, erklärt, was gespendet werden darf und bittet darum, dass die Kinder auch noch kleine Geschenke von daheim mitbringen. Egal ob Stifte oder Socken – möglichst Neuware, gern auch noch mit Preisschild, betont die Lehrerin. Als Anreize hat sie auch noch Spenden vom Hort mitgebracht, stellt Memo-Spiele, Puzzle, Kartenspiele vor. "Stellt euch vor, was ihr gerne geschenkt bekommen würdet", sagt Corinna Rotzoll.

Neben den Loop-Armbändern, welche die Viertklässler Mercedes, Max, Lommer und Tyler eifrig basteln, sind am Nebentisch zudem sechs Drittklässler zugange. Sie malen bunte Bilder auf großes Papier wie Tannenbäume, Weihnachtsmänner aber auch Sonnen und Geschenkeboxen. Außerdem gestalten sie Anhänger bunt und malen Aufkleber aus. Auch werden schon Schuhkartons mit buntem Weihnachtspapier eingeschlagen.Kommende Woche werden die Dolgeliner Kinder am Donnerstag im Religionsunterricht wieder treffen und die Päckchen packen. Corinna Rotzoll greift die Aktion in den Klassenstufen 3 bis 6 auf. Darüber hinaus beteiligen sich die Grundschüler in Seelow und Alt Zeschdorf derzeit wieder an der Weihnachtsaktion. Denn auch dort unterrichtet Corinna Rotzoll und wirbt für die Aktion. Während die Jüngeren vorrangig Geschenke malen und basteln, gibt es von den älteren Schülern sogar Vorträge über vorherige Aktions-Beteiligungen oder Zustände in den Ländern in Osteuropa, sagt die Lehrerin.

Abgabe bis 15. November

Noch bis 15. November geht die Aktion. "Im Vorjahr sind weit über 200 Päckchen aus den Schulen und von privat gespendet worden", erinnert sich Corinna Rotzoll. Abgeben kann man sein Päckchen zu den üblichen Öffnungszeiten im Seelower CVJM-Haus und im Familienzentrum "Nest". Von dort aus kommen die Schuhkartons nach Frankfurt zur Sammelstelle, werden dann in der Berliner Weihnachtswerkstatt versandfertig gemacht und reisen per LKW in Länder nach Osteuropa, wo Kirchengemeinden die Kartons in Schulen, Kitas, Heime und Projekte verteilen.