"Hallo, liebes Redaktionsteam, Sie haben sich wieder etwas ganz Tolles einfallen lassen! Gerade in der heutigen Wegwerfzeit verdienen es unsere noch immer brav ihren Dienst versehenden technischen Geräte aus der DDR-Produktion und andere den Alltag erleichternde Dinge einmal erwähnt zu werden:Der ,Glasherd‘ der Firma Rönsch ist schon über 60 Jahre alt, aber die Bratäpfel zu jedem Weihnachtsfest gelingen darin immer! Ebenso benutze ich ihn oft, um ‚Falschen Hasen‘ in der Kastenform zuzubereiten.Der daneben stehende Party-Grill Acosta von ,aka-electric´ war ein Geschenk 1978 von meiner Schwester, weil ich an der Volkshochschule mit 41 Jahren den Abschluss der 10. Klasse mit Auszeichnung bestanden hatte. Der Grill ist seitdem in Betrieb und ein zuverlässiger Partner, wenn es um lecker Gegrilltes geht. Auf meiner elektrischen Zick-Zack-Automatic-Nähmaschine ,Veritas´ habe ich seit 1960 viele Kleidungsstücke für mich selber und für meine Familie genäht. Sie hat mich noch nie im Stich gelassen und dient mir heute noch getreulich für viele Änderungs- und Ausbesserungsarbeiten. Praktisch ist vor allem, dass sie in den dazu gehörenden Nähmaschinenschrank versenkt werden kann und bei Nichtgebrauch ein ansehnliches Möbelstück ist. Auf einem weiteren Foto sehen Sie nicht nur im oberen Teil der Innenseite meiner Speisekammertür das Rührgerät RG 28e, welches ich zu Weihnachten 1978 geschenkt bekam und das immer noch seinen Dienst tut, sondern eine Vielzahl von unterschiedlich großen Behältern aus Plastik, die 1965 gekauft worden sind. Mein Mann hat dafür passende Borde gebaut und sie an der Tür angebracht. Noch heute bewahre ich darin alle Gewürze auf, was sehr praktisch ist. Gerne würde ich sie durch neue Behälter ersetzen, da doch etliche schon deutliche Gebrauchsspuren aufweisen, aber es ist nichts Passendes mehr zu bekommen. Alles andere, was noch an der Tür häng, stammt ebenfalls aus DDR-Zeiten und ist noch ständig in Gebrauch. Mit freundlichen Grüßen, Margarete Wandt" © Foto: Margarete Wandt