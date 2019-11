Die Premiere findet in Lehnin im Café Niewar, Belziger Straße 11, statt Theatermacher aus Brandenburg und Berlin haben das freie professionelle und in Netzen beheimatete "Theater Weites Feld" ins Leben gerufen. Ihr Ziel: Theater zu entwickeln und aufzuführen, das aktuelle Themen aufgreift, die insbesondere im Land Brandenburg von Belang sind, aber auch darüber hinaus weisen. Das Theater Weites Feld sucht Kontakt zu den Menschen vor Ort, sowohl bei der Entwicklung der Stücke, als auch bei deren Aufführung. In seinen Produktionen erzählt das Theater Geschichten, die sich aus dem "weiten Feld" der Erfahrungen und Erlebnisse der Menschen vor Ort schöpfen. Den Auftakt bildet die Produktion "Als ich fortging", die das 30jährige Jubiläum des Mauerfalls zum Anlass nimmt und von Gesprächen mit verschiedenen Menschen im Land Brandenburg inspiriert wurde.

"Als ich fortging" von Axel Körting kündet vom letzten Abend im alten Fontanehaus – ausgerechnet am 30. Jahrestag des Mauerfalls soll der Gasthof geschlossen werden. Eine letzte Festgesellschaft lärmt, die Pächterin packt schon ihre Sachen. Da bekommt sie unerwarteten Besuch: eine waschechte West-Tussi! Den beiden bleibt nicht viel Zeit zum Streiten, denn die nächste feindliche Übernahme steht schon vor der Tür…

Eine Geschichte über Erlebtes und Erfundenes, über Klischees, die Sehnsucht nach Heimat und den Aufbruch in die Ferne und darüber, was passiert, wenn einem das Land unter den Füßen ausgetauscht wird.Auf der Bühne sind unter Regie von Katja Willebrand zu erleben: Karen Schneeweiß-Voigt, Friederike Ziegler und Axel Körting – und zwar erstmals am 9. November um 19 Uhr.Abermals zu erleben ist "Als ich fortging" am 10. November, 18 Uhr im Café Niewar, am 15. November, 20:00 Uhr, im Brandenburger Fontane-Klub, Ritterstraße 69, am 16. November, 19:30 Uhr, in der Kulturscheune Marquardt in Potsdam, am 23. November, 19:30 Uhr, im Comédie Soleil in Werder (Havel) sowie am 28. November, 18:00 Uhr, in Pasewalk (Historisches U).

Ticketreservierungen: info@theater-weites-feld.de oder 0157-74302473. Theaterinfos: www.theater-weites-feld.de