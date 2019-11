Th. Messerschmidt

Potsdam/Lehnin (BRAWO) MINT steht für die Unterrichtsfächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Stärkung dieser Fähigkeiten und Fertigkeiten betrifft alle Bildungsbereiche: von der frühkindlichen Bildung über die allgemeinbildende Schule, die Berufsbildung, die Hochschule und die berufliche Weiterbildung. In dem Zusammenhang werden alljährlich Schulen geehrt, die einen Schwerpunkt auf die MINT-Bildung legen. Dieses Jahr wurden nun sechs Brandenburger Schulen im Potsdamer Hasso-Plattner-Institut von der Initiative "MINT Zukunft schaffen" als "MINT-freundliche Schule" ausgezeichnet, weitere vier Schulen erhielten den Titel "Digitale Schule". Eine der "MINT-freundlichen Schulen" ist somit die Grund- und Gesamtschule Lehnin "Heinrich Julius Bruns". Bildungsstaatssekretär Drescher: "Herzlichen Glückwunsch an alle ausgezeichneten Schulen! Wir müssen und wollen den MINT-Fächern und der Digitalisierung einen festen Platz im Profil unserer Schulen verschaffen, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an naturwissenschaftlich-technischen Fächern wecken, wach halten und vertiefen. Für die digitale Schule müssen Lehrkräfte qualifiziert, Schulen digital ausgestattet und Konzepte zur digitalen Bildung dauerhaft implementiert werden. So wird Schule zukunftsfähig."