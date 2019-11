Tilman Trebs

Schildow (MOZ) Ein 74-jähriger Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Schildow am Kopf verletzt worden. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei hatte ihm eine 30-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Barnim gegen 16.15 Uhr. an der Ecke Mühlenbecker/Schönfließer Straße die Vorfahrt genommen. Der Radfahrer sei zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.