MOZ

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Der Fahrer eines Opel Corsa geriet am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf der Umgehungsstraße in Eggersdorf in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Pkws Audi und Mercedes zusammen.

Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt. Zur Unfallaufnahme war die Umgehungsstraße für zweieinhalb Stunden gesperrt.

Der Sachschaden beträgt geschätzt 70.000 Euro.