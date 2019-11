Markus Kluge

Kyritz (MOZ) Ein 80-jähriger Senior ist am Donnerstagnachmittag in Kyritz Opfer eines Angriffs geworden. Der Mann führte an der Stauffenbergstraße seinen Hund Gassi, als ihm auf dem Gehweg ein augenscheinlich 16- bis 18-jähriger Radfahrer entgegenkam. Der ältere Herr sprach den Radfahrer darauf an und dieser fuhr erst am vorbei. Der Radfahrer näherte sich dem 80-jährigen Mann dann aber von hinten. Als sich der 80-Jährige umdrehte, schlug der unbekannte Mann ihm mit der Faust ins Gesicht. Dann ergriff der Radfahrer die Flucht. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde aufgenommen.