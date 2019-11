Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Einen unglücklichen Kauf machte ein 20-Jähriger am gestrigen Donnerstag. Der junge Mann, der einen Seat an diesem Tag erworben hatte, stellte den Wagen nach einer mehrstündigen Probefahrt auf dem Hof eines Wohnhauses ab. Kurze Zeit später bemerkte er einen Brand am Fahrzeug. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Auto, bevor die Flammen auf andere Fahrzeuge übergreifen konnten. Personen oder Gebäude wurden zum Glück ebenfalls nicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei stellte den Seat für eine kriminaltechnische Untersuchung sicher und es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Ein Gutachter wird nun die Frage klären, wie es zu dem Brand kam. Das Auto ist derartig beschädigt, dass von einem Totalschaden ausgegangen werden muss.