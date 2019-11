Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Mit dem Fahrrad auf der Deichkrone von Słubice nach Norden bis ins rund 25 Kilometer entfernte Górzyca – das ist seit vergangener Woche möglich. Der fehlende sieben Kilometer lange Abschnitt von der Picknickstelle auf Höhe Lebus bis zur Gemeindegrenze mit Górzyca sei vor der Fertigstellung, teilte Słubices Bürgermeister Mariusz Olejniczak in der jüngsten Stadtratssitzung mit. Er sei so gut wie geschlossen – ein etwa 300 Meter langes Stück an der Nahtstelle fehle, schob der Bürgermeister nach. Das frische Teilstück sei schon während des Baus rege von Radfahrern und Läufern genutzt worden, so Olejniczak. Die Stadt gab für das neue Zwischenstück 2,5 Millionen Złoty aus (gut 580 000 Euro).

Der gepflasterte und vom Graswuchs bereits verengte Radweg auf der Seite Górzycas ist schon einige Jahre alt und reicht offenbar nicht ganz bis zur Gemeindegrenze. Ein ähnlich gepflasterter Deichweg älteren Baujahrs verläuft von der Słubicer Stadtbrücke bis nach Nowy Lubusz. Von Górzyca bis Kostrzyn gibt es noch kein Anschlussstück, neben dem Deich verläuft ein Weg.