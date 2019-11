Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Allein im laufenden Jahr hat die Stadt Neuruppin schon mehr als 55 000 Euro ausgegeben, um die Schäden von Vandalismus beseitigen zu lassen. Davon sind viele Bereiche betroffen. Nico Pietsch, der den Skaterpark in Neuruppin immer im Blick hat, berichtet bei Sitzungen nahezu ständig von neuen Schäden, die dort auftauchen. Auch anderswo sorgt Übermut für zusätzliche Kosten. 20 000 Euro mussten laut Baudezernent Arne Krohn investiert werden, um Scherben und Müll von Spielplätzen sowie Schäden an Zäunen, Netzen und Papierkörben beseitigen zu lassen. Um Buswartehäuschen wieder nutzbar zu machen, waren 15 750 Euro nötig – hauptsächlich für neue Glasscheiben. Das Beseitigen von Graffiti schlug bislang mit 18 500 Euro zu Buche. Für Reparaturen an öffentlichen Gebäuden und Ausstattungsgegenständen wurden weitere 3 600 Euro eingesetzt.