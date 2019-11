Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem besonders schweren Fall von Sprengstoffkriminalität in Müllrose. In der Mixdorfer Straße hatten bislang unbekannte Täter am späten Donnerstagabend eine Briefkastenanlage eines Wohnhauses gesprengt. Mehrere Anwohner hatten gegen 23.15 Uhr einen lauten Knall gehört. Wenige Minuten später musste eine Anwohnerin feststellen, dass die komplette Briefkastenanlage, die an einem Zaun befestigt war, samt Wechselsprechanlage durch die Explosion zerstört worden ist. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 6000 Euro angegeben. Kriminaltechniker haben am Tatort Spuren gesichert.

In Müllrose gab es bereits mehrere Straftaten mit Sprengstoff. Dabei hatten die Täter mehrmals den Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz des Freibades am Ostufer und zuletzt 2018 den Kassenautomaten des Freibades am Westufer des Großen Müllroser Sees aufgesprengt.