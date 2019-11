Ines Weber-Rath

Wulkow bei Booßen (MOZ) Früh übt sich, wer ein Klimaschützer werden will. Das haben sich die Erzieherinnen aus der Wulkower Kita "Grashüpfer" wohl gesagt – und sich dem von den Mitgliedern des Wulkower Ökospeichervereins organisierten Klima-Aktions-Wochenende angeschlossen. Mit ihrer Baumpflanzaktion haben die "Grashüpfer" am Freitagvormittag den Auftakt dazu gegeben.

Anne Neuber vom Wulkower Hof der Ökobäuerin Ulrike Raulf hatte das Apfelbäumchen mitgebracht, das sich die Kita-Kinder für ihren Vorgarten gewünscht hatten. Der Garten ist durch einen Zaun vom Spielplatz abgetrennt. Damit steht das Bäumchen dort Ball- und tobe-sicher.

"Wir haben uns im Rahmen des deutsch-polnischen Apfelherbst-Projektes des Ökospeichervereins intensiv mit dem Apfel beschäftigt", erklärt Kita-Leiterin Solveig Schramm, bevor es ans Ausheben des Pflanzloches geht. Auf der Streuobstwiese von Ulrike Raulf haben die "Grashüpfer" Äpfel gepflückt und aufgesammelt. Im Ökospeicher waren die Kinder dann dabei, als in einer mobilen Presse der Saft aus den Früchten gepresst und in Kartons abgefüllt wurde.

"Natürlich haben wir den Most sofort verkostet", so Solveig Schramm. Die Kinder haben die Saftkartons noch lustig dekoriert – und sie dann mit in die Kita genommen. Dort gibt es den vitaminreichen Apfelmost jetzt täglich zu trinken.

Viel Zeit bis zur Ernte

Bis der vom Ökospeicherverein gesponserte und am Freitag gepflanzte Apfelbaum der Sorte "Gelber Köstlicher" viele Früchte trägt, werden noch einige Jahre vergehen. Die "Grashüpfer" haben ihm jedenfalls einen guten Start ermöglicht: Mit Anne Neuber haben Bennet (5) und seine Freunde Oskar, Timo und Jónsy ein ausreichend tiefes Pflanzloch gegraben und die Erde dann wieder über die Wurzeln verteilt. Poupette (3) hat dem jungen Baum aus ihrer Gießkanne einen kräftigen Schluck Wasser gegönnt.

Mehr Bäume im Dorf zu haben – am Freitagnachmittag wurde noch auf der Streuobstwiese gepflanzt – ist Teil der Klima-Strategie, die der Ökospeicherverein derzeit erarbeitet. Ziel ist es, klimaneutral zu werden. Am Abend gab es dazu eine Gesprächsrunde mit Friday-for-Future-Demonstranten im Ökospeicher.

Da Bäume auch eine gute Pflege brauchen, gibt es heute ein Baumschnittseminar auf der Streuobstwiese an den Oderhängen bei Wüste Kunersdorf. Zwei Experten erklären und zeigen ab etwa 9.30 Uhr, wie Obstgehölze fachgerecht gepflegt werden.