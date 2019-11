Hagen Bernard

Neuzelle Mit den Zwillingsschwestern Leni und Milla Schulpig ist der Verein Tischtennisfreunde Neuzelle mittlerweile auch auf Landesebene konkurrenzfähig. Die von Frank Leh trainierten 13-Jährigen holten bei den Landesbereichsmeisterschaften in Hohen Neuendorf im Doppel den zweiten Platz und erreichten durch Milla Schulpig als Dritte in den Einzelwettbewerben eine Podestplatzierung. "Für uns als mit jüngster Verein im Tischtennisverband Land Brandenburg ist das ein toller Erfolg", kommentierte Leh das Abschneiden der Neuzellerinnen. Viele Jahre hatte er bei der BSG Stahl Eisenhüttenstadt Nachwuchs-Athleten bis in die Landesspitze geführt.

Sieg in der Gruppe A

In der Gruppe A hatte sich Milla Schulpig zunächst gegen die Schwedterin Jakobine Abraham und dann gegen Annelie Bath vom Finower TTC mit jeweils 3:0 nach Sätzen durchgesetzt. In der Gruppe B hatte ihre Schwester Leni nicht ganz so viel Erfolg. Sie unterlag der Eberswalderin Pia Touhsaint mit 1:3 und Kathleen Held (Hohen Neuendorf) mit 0:3. Gegen Jette Stelse (Schwedt) setzte sie sich zwar mit 3:0 durch, hatte jedoch deutlich das Halbfinale verpasst. Dort unterlag Milla Schulpig Kathleen Held mit 0:3. Im Vergleich um den dritten Rang setzte sie sich gegen Pia Touhsaint mit 3:0 durch.