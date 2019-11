Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Am Montag dieser Woche hat das Augenzentrum in Eisenhüttenstadt den Betrieb aufgenommen. Die Warteschlange war riesig. Janet Neiser fragte den Optometristen Peter Haubold-Kretschmer und Augenärztin Anne Wildeck nach einer Wochenbilanz.

Herr Haubold-Kretschmer, Frau Dr. Wildeck, wie viele Arbeitsstunden hatte ihre aktuelle Woche?

Haubold-Kretschmer: Wenn wir den Freitag dazurechnen, wir haben es jetzt 14 Uhr, dann waren es bisher etwas über 70 Stunden – nur im Augenzentrum. Dann kommen noch meine Arbeitsstunden bei Berger-Optik hinzu.

Dr. Wildeck: Allein bei den medizinischen Stunden am Patienten sind es 50 Stunden, plus die bürokratische Nacharbeit, die am Wochenende weitergeht. Ich habe eine Sieben-Tage-Woche.

Die Menschen, die in den ersten Tage angestanden haben, wollten die einen Arzttermin oder nur eine Augenüberprüfung?

Haubold-Kretschmer: Aus der Erfahrung würde ich sagen: Die meisten würden gerne einen Arzt sehen wollen, aber die Untersuchung, die ansteht, ist eine Vorsorgesache. Das muss dann kein Arzt, das kann auch ein Optometrist machen. Wir haben ja das Augenzentrum, damit wir den Arzt-Patienten-Kontakt effektiver gestalten. Der Arzt muss diese zeitraubenden Untersuchungen nicht machen.

Dr. Wildeck: Wird beim Screening etwas gefunden, landen die Patienten bei mir und meiner Kollegin. Wir sind technisch vernetzt und bekommen den Befund. Aber die, die schauen wollen, ob die Brille noch gut ist oder ob die Augen okay sind, die müssen nicht sofort zum Arzt.

Dadurch bleibt Ihnen mehr Zeit?

Dr. Wildeck: Genau, mehr Zeit für die, die tatsächlich eine medizinische Behandlung benötigen. Wir hatten diese Woche beispielsweise einen Patienten, der hat am Montag in der Schlange gestanden, hat sich nicht getraut nach vorn zu kommen und zu sagen, dass er schlecht sehen kann, dass er Schmerzen hat. Am Dienstag dasselbe. Am Mittwoch kam er und wir mussten ihn stationär einweisen, weil er auf einem Auge erblindet war. Das passiert, wenn da 150 Leute stehen, von denen ganz viele nur registriert werden wollen, obwohl sie keinerlei Beschwerden haben.

War die erste Woche eine gute oder eine, die Sie nach dem Ansturm lieber vergessen wollen?

Dr. Wildeck: Für mich war es eine gute Woche. Unsere Mitarbeiter waren aber am Limit. Die mussten sich bei dieser negativen Grundstimmung einiges gefallen lassen.

Haubold-Kretschmer: Ich hatte Spaß, jeden Tag auf Arbeit zu gehen. Der Montag war speziell, aber ansonsten war es eine sehr gute Woche.

Sie sagten vorab, Sie wurden auch bedroht?

Ja, wir wurden bedroht, sowohl die Mitarbeiter, als auch ich persönlich.

Inwiefern?

Einer sagte: "Man müsste Sie erschlagen. Ich will mich doch nur registrieren lassen." Ein anderer O-Ton war: "Erschießen! So werden Terroristen geboren."

Es gab am Montag den Vorwurf: Sie seien schlecht vorbereitet gewesen, hätten mehr Personal benötigt. Was sagen Sie dazu?

Haubold-Kretschmer: Wir waren bis zu einem gewissen Grad sehr gut vorbereitet. Mit dieser Eskalation am Montag konnte niemand rechnen. Und was das Personal angeht: Wie viel hätten wir denn haben sollen? Und wer soll es bezahlen?

Dr. Wildeck: Wir haben ein Patientenbudget und ein Zeitbudget, das sind rechtliche Vorgaben. Wir behandeln natürlich jeden, der ein Notfall ist. Aber so etwas am Montag, das habe ich noch nie erlebt. Ich kann es zu einem gewissen Grad verstehen, dass Menschen so verzweifelt sind und wir wollen ja auch helfen.

Baden Sie die Fehler der Gesundheitspolitik aus?

Dr. Wildeck: Nicht wir. Die Patienten. Allein in Eisenhüttenstadt hatten wir in dieser Woche durchschnittlich 40 bis 50 pro Tag.

Wie sieht es mit Terminen aus?

Patienten, die aus dem Raum Eisenhüttenstadt kommen und aktuell im Augenzentrum in Beeskow in Behandlung sind, brauchen künftig nicht mehr so weit zu fahren. Die werden wir künftig in Eisenhüttenstadt betreuen. Im besten Falle, telefonieren meine Mitarbeiter alle der Reihe nach ab. Eine Nachfrage reicht eine Woche vor dem eigentlichen Termin. Wer aktuell einen Augenarzt in Eisenhüttenstadt oder Frankfurt hat, den nehmen wir nicht auf, der ist ja versorgt. So bleibt der Platz für Unversorgte.