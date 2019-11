Andreas Kuhnert aus Kloster Lehnin verrät: "Ich habe ein Transmira 6110 von RFT, das ich mir 1971 von meinem ersten Gehalt als Bühnentechniker am Stadttheater Jena gekauft habe. Es musiziert nicht mehr, ist aber vielleicht von einem RFT-Fachmann leicht wieder in Gang zu bringen…" © Foto: Andreas Kuhnert

"An der Aktion beteilige mich auch gerne, mit ein paar Sachen, welche sich noch in unserem Haushalt befinden. Zum Beispiel: Küchengeräte, Fotoapparat, Briefmarken, Nussknacker, Stammbilder", grüßt freundlich Birgit Laskowski. © Foto: Birgit Laskowski

Dr. Jens Friebel schreibt: "Sehr geehrte Redaktion der BRAWO, gerade eben habe ich Ihre Ausgabe vom 3.11.2019 gelesen und über die Fundstücke auf der Seite 7 geschmunzelt. Die abgebildete Brotschneidemaschine von AKA-Elektrik (Bj. 1987) existiert in unserem Haushalt ebenfalls noch, sie war ein Hochzeitsgeschenk. Wir haben 1984 geheiratet, also ist unsere mind. noch 3 Jahre älter… Aber das ist ja noch gar nichts: Ich zeige Ihnen hier noch die Vorläufer, betrieben ausschließlich mit Muskelkraft. Die ältere von beiden steht bei uns im Keller, schneidet natürlich kein Brot mehr, aber trennen kann ich mich auch nicht von ihr. Eben echte (N)Ostalgie. Und im Bild 3 sind die Alternativen zu ´Meister Propper´ – damit wurde immer alles sauber, auch wenn hinterher Kratzspuren zurückblieben. Die Packung IMI steht seit 1991 bei mir in der Praxis auf der Personaltoilette und keiner rührt sie an, weil alle meine ‚Ost-Macke‘ kennen, das ist doch echte Ehrfurcht vor unseren ehemaligen Ostprodukten. Wie ich letztens geschrieben habe, betrachte ich die ganze Thematik mit ein bissel Humor und geschichtlichem Respekt. Nun ist der 9. November ran und dann wieder der Blick nach vorne!" © Foto: Dr. Jens Friebel

Ob Groß ob Klein, der Sandmann wird immer beliebt sein!", meint Elke Becker über die "gute Hilfe beim Zähneputzen: die Eieruhr zeigt die richtige Dauer zum Putzen an und ­ der Sandmann schaut geduldig zu." © Foto: Elke Becker

Dieser DDR-Kaffee- und Teeautomat ist seit etwa 40 Jahren in Betrieb bei Familie Dr. Schröter in Borkwalde. © Foto: Dr. Schröter

"Ein ganzes Museum voller DDR-Fahrräder" zeigen Schnappschüsse von Günter Bauch, dessen privates "Fahrrad-Land" in der Rathenower Straße in Brandenburg an der Havel zu bewundern ist – nach Anmeldung unter Tel. 033207/70861. © Foto: Günter Bauch

Hans-Enno Fenske aus Brandenburg an der Havel hütet einen Staubsauger "Steppke" von ca. 1955 und sein Jugendweihegeschenk von 1968: Der "Stern 111" hatte "Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle – zur Stromversorgung zwei Flachbatterien – EVP: 340,00 Mark . Der am meisten gehörte Sender: Radio Luxemburg." © Foto: Hans-Enno Fenske

"Es ist ja nicht so, dass nur geborene DDR-Bürgerinnen und Bürger liebgewonnene Erinnerungsstücke an die DDR besitzen. Als Wessi benutze ich den Taschenmessschieber "Columbus" aus dem VEB Massfabrik Netzschkau bis heute regelmäßig. Erstanden als Student der FU Berlin in den 1970er Jahren auf der Schönhauser Allee bei einem Besuch in Berlin, Hauptstadt der DDR. EVP 4.- M. Das war gut angelegtes Geld aus den 25 DM –"verbindlicher Mindestumtausch", im Volksmund auch "Zwangsumtausch" oder "Eintritt". Danach war immer noch ein Besuch in der Zille-Stube auf dem Alexanderplatz und der Kauf etlicher blauer Bände im Internationalen Buch drin. Beste Grüße, Hans-Joachim Wiese, Bad Belzig." © Foto: Hans-Joachim Wiese

"Die Ersatzwindschutzscheibe durfte in keinem Kofferraum von Trabant und Wartburg fehlen und diente als Notbehelf nach dem Schaden der Windschutzscheibe (Einscheibensicherheitsglas). MfG Manfred Uhl, Görzke." © Foto: Manfred Uhl

Wolfgang Schubert: "Diese DDR-Schrankwand aus der volkseigenen Möbelproduktion heißt ‚Quadra‘. Sie ist vielseitig kombinierbar und sehr einfach auf- und abzubauen. Wir benutzen sie schon seit über 40 Jahren. Sie ist noch fast wie neu und hat schon zwei Umzüge ohne Schäden überstanden. Ursprünglich zierte sie unser Wohnzimmer im Plattenbau in Hohenstücken. Nun steht sie im Haus in Klein Kreutz im Arbeitszimmer und beherbergt meine Bibliothek." © Foto: Wolfgang Schubert

Lothar Vogeler hat das RG 28, Handrührgerät und Mixer, mit Zusatzgeräten (EVP 38,50 Mark) aufbewahrt – war ein Hochzeitsgeschenk im Juni 1981 "und noch nie defekt". Erworben im Zentrumwarenhaus Rostock. "Nutzung: als Mixstab und für Kartoffelpuffermasse. TOP!" © Foto: Lothar Vogeler

Oleg Steibs Sammlung von DDR-Spielzeugautos. © Foto: Oleg Steib

T. Kiele sendet "schöne Grüße an die Redaktion" mit diesem Dauer-Kalender. © Foto: T. Kiele

"Hallo, dieser Omega-Staubsauger von 1964 ist immer noch in Betrieb. Mit freundlichen Grüßen, Ute Brauer." © Foto: Ute Brauer