Cornelia Link-Adam

Letschin (MOZ) Egal, wie der Winter wird. In Letschin und seinen Ortsteilen gibt es bald Schneeflocken – als Anlaufpunkte aus Holz vor vielen Stationen. Im Pflegeheim "Haus Hanna" haben Vertreter von Vereinen, Einrichtungen, Unternehmen sowie Privatpersonen am Donnerstagabend ihre Schneeflocken in Empfang genommen. Sie sind die Akteure vom Lebendigen Adventskalender. Vom 1. bis zum 4. Advent laden jeden Tag die einzelnen Schneeflocken-Stationen zum Innehalten und Begegnen ein. Dabei werden Spenden für einen guten Zweck gesammelt.

Unternehmerstammtisch aktiv

Noch herrscht zwar vielerorts das triste Novembergrau. Doch das Weihnachtsfest wirft bereits seine Schatten voraus. So auch in Letschin, wo der Unternehmerstammtisch in diesem Jahr eine schöne Tradition fortführt - den Lebendigen Adventskalender, in seiner jetzigen Form bereits zum zehnten Mal. Vorstandsmitglied Sigrid Bergemann begrüßte zur Ausgabe der Schneeflocken viele Teilnehmern im Speisesaal vom Letschiner Pflegeheim "Haus Hanna". Fast alles gestandene Mitstreiter gebe es, aber auch ein paar Neuzugänge, lobte sie. "Wir hatten sogar eine Anfrage mehr als wir Plätze vergeben konnten", so Sigrid Bergemann. Sie hofft, dass der Lebendige Adventskalender eine ebenso gelungene Veranstaltung wird wie die Vorgänger. "Allein im Vorjahr konnten wir 1700 Euro an Spenden entgegennehmen, damit drei Projekte in der Gemeinde unterstützen."

Das Prozedere des Lebendigen Adventskalenders ist wieder gleich: An jedem Tag – meist nachmittags – öffnet ein andere Station, bietet mit Musik, Geschichten oder anderen Aktionen viele Möglichkeiten sich zu treffen. So werde die Kirche (20. Dezember) erst um 16 Uhr mit einer Andacht an 200 Jahre Schinkelturm erinnern und biete danach im Pfarrhaus wieder einen Verschenkemarkt. Als weitere Höhepunkte nannte Sigrid Bergemann die Foto-Ausstellung in der Gemeindeverwaltung Letschin (12. Dezember) und die Aktionen der Hundeschule in Kiehnwerder (8. Dezember). "Jeder hat einen anderen Ansatz, das macht die Aktion ja so abwechslungsreich." Glücklich äußerte sie sich auch darüber, dass die Ortsteile verstärkt mitmachen. So seien Kienitz, Kiehnwerder, Sophienthal und Ortwig erstmals dabei, auch Sietzing wieder. "Sie gehören ja alle zu Letschin."

Gerne wieder dabei ist die Kita "Kinderland Sonnenschein" – dieses Mal zum Thema "Mit allen Sinnen". "Dafür werden wir die Räume passend gestalten und Besucher anlocken, die die sonst nicht kommen würden", erzählte Mitarbeiterin Grit Amboß. Neu dabei ist der Ortwiger Ortsbeirat. "Wir feiern am 21. Dezember Weihnachtsmarkt am Gemeindehaus, wollen mehr für Kinder machen", erzählen Ortsvorsteherin Evelin Miethke und ihre Kollegin Elke Bublitz.

Spenden für drei Bewerber

Jeder Teilnehmer bringt nun bis spätestens 1. Dezember seine Schneeflocke – neu gestrichen und repariert durch die Arbeitsinitiative Letschin – an seinem Standort gut sichtbar an. Am Aktionstag selbst kommen Übersicht-Aufsteller und Spendenbox hinzu. Gesammelt wird für die Herberge Haus Regenbogen, die Domäne Wollup und den Kleintierzuchtverein Letschin. Sie erhielten die meisten Stimmen am Donnerstag-Abend. Anträge stellten auch die Feuerwehr Letschin und der Ortsteil Ortwig – sie dürfen 2020 wieder mitmachen. Die Spenden-Auszählung und die Auswertung der Aktion wird am 23. Dezember beim Unternehmerstammtisch bei Torsten Köhn (Coworking) stattfinden.