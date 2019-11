Marco Winkler

Oberhavel (MOZ) Marlies Bärbel Arian starrte auf die Bildröhre. "Ich saugte die Westnachrichten auf, um das Ganze zu verstehen", erinnert sich Oberkrämers ehemalige Jugendkoordinatorin an den 9. November 1989. "Ich fuhr aber erst am 11. November rüber", so die heute 65-Jährige. Sie gehörte nicht zu den "berechtigten Kritikern" der DDR. Doch wie der Staat, geriet in jenen Monaten auch ihre Gefühlslage ins Wanken. Wie gelähmt beobachtete sie die Entwicklung, "mit der Furcht im Nacken, dass es zwischen den unzufriedenen Menschen und der Staatsmacht zu blutigen Auseinandersetzungen kommen könnte." Die Revolution blieb friedlich und Marlies Bärbel Arian passierte in ihrem Trabi – vier Kinder, auf der Rückbank der angetrunkene Ehemann – das Mitropa-Res­taurant in Stolpe. In Spandau eine neue Delikatesse: "Es wurde mein erster und der leckerste Döner, den ich je in meinem Leben gegessen habe", sagt die gebürtige Oranienburgerin. Wenige Tage später: eine weitere Fahrt nach Westberlin. Auf der Rücktour winkte "wie wild" ein Lkw-Fahrer. "Er reichte uns Apfelsinen für die Kinder durch das Fenster." Kurz danach machte der Trabi schlapp. Ein Westberliner half, ohne zu überlegen. Zum Abschied schenkte er der Familie 50 Mark. "Ich war sprachlos." Überall sei ihr in diesen Tagen solche Hilfsbereitschaft begegnet.