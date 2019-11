Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Auch in den kommenden Jahren stehen in Brandenburg viele wirtschaftspolitische Punkte auf der Tagesordnung: Flächenvermarktung und Fachkräftesicherung, weitere Stärkung der Gesundheitswirtschaft und Technik, Verkehrsinfrastruktur, Standort mit Forschungsaktivitäten ausbauen, Bewältigung des demographischen Wandels oder auch die Weiterentwicklung der Standortfaktoren, damit unsere Stadt attraktiv für Unternehmen bleibt", schildert Dierk Lause, lokaler Handwerksmeister und Sektionssprecher des Wirtschaftsrates.

Im Mittelpunkt stehe die Frage: "Nach der Landtagswahl: Welche wirtschaftlichen Herausforderungen stehen für Brandenburg an der Havel an?". Darüber wolle man als Wirtschaftsrat Deutschland, Sektion Brandenburg, im Rahmen eines Frühstücks mit Oberbürgermeister Steffen Scheller diskutieren, wozu Dierk Lause alle Interessierten herzlich einlädt. Am 12. November, 08.30 - 10.00 Uhr, im AXXON-Hotel, Magdeburger Landstraße 228.