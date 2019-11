Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) "Am Dienstag, den 12. November, veranstalten wir um 17:00 Uhr zum ersten Mal ‚Geschichten vom Flohmarkt‘ im Bücherflohmarkt in der Hauptstraße 66", verkündet Andrea Marschall vom CVJM Brandenburg an der Havel. Für Kinder ab 7 Jahren erzählt Karin Warnken Geschichten. Der Eintritt ist frei (Spenden willkommen). Die "Geschichten vom Flohmarkt" sollen keine Einmaligkeit bleiben, sondern zum "abwechslungsreichen Angebot in der dunklen Jahreszeit" werden. Weitere Termine: 10.12, 07. & 21.01, 04. & 08.02.