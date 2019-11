Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Das 27. Falkenseer Familienturnier der Abteilung Badminton des SVFFf findet am 30. November von 9 bis ca. 16 Uhr in der Stadthalle Falkensee statt. Alle Freunde des Badminton-Sports, insbesondere die Familien, sind eingeladen am Turnier teilzunehmen. Jede Familie, egal in welcher Konstellation (Vater/Mutter und Sohn/Tochter, Bruder und Schwester, Onkel und Tante etc.) kann ein oder mehrere Doppel- oder Mixedpaarungen stellen.

Es wird diesmal in zwei Spielklassen gespielt. In der Spielklasse A muss einer der beiden Doppel- bzw. Mixedpartner aktiver Badmintonspieler mit mindestens ein Jahr Spielpraxis dabei sein. Die Spielklasse C ist offen für Anfänger, oder alle die weniger als ein Jahr Erfahrung im Badmintonspiel aufweisen. Während der gesamten Veranstaltung ist für das leibliche Wohl der Spieler gesorgt. Außerdem gibt es eine Tombola mit attraktiven Sachpreisen.

Anmelden für das Turnier kann man sich noch bis zum 23. November Weitere Informationen hierzu gibt es auf der Webseite des SVFF:www.svff.de/vorankuendigung-27-falkenseer-familienturnier).