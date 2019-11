Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Empörung ist groß nach dem MOZ-Bericht über die Schließung dreier Rettungswachen täglich von 19 Uhr bis um 7 Uhr, und das bis zum Jahresende. Die "Rettungsdienst im Landkreis Oder-Spree GmbH" als Betreiber der drei Wachen in Brieskow-Finkenheerd, in Wei­chens­dorf und in Wendisch Rietz hatte die Schließung mit dem Abbau Tausender Überstunden begründet.

In sozialen Netzwerken wird die nun stark eingeschränkte Notfallversorgung an täglich zwölf Stunden intensiv diskutiert. "Dies war vorauszusehen!", schreibt etwa Feuerwehrmann Gerd Rademacher auf seiner Facebookseite und fragt: "Ließ man das Problem auf sich zu rollen? Wer trägt die Verantwortung?" Ein anderer Nutzer antwortet: "Dieses Problem existiert schon Jahre… man hat es nur immer wieder geschafft, den Deckel draufzuhalten." Bis hoch zum Kreistag habe jeder Verantwortliche darüber Bescheid gewusst.

Ein Weichensdorfer Bürger betont, bei einem Herzinfarkt zähle buchstäblich jede Minute, und fragt sarkastisch: "Und nun soll ich, wenn ich einen Herzinfarkt bekomme, ihn bis 19 Uhr bekommen? Wie soll ich das steuern?"

Beruf attraktiver machen

Jetzt räche sich, dass der Staat in den vergangenen Jahren bei der Ausbildung von Notfallsanitätern gespart habe, erklärt ein Nutzer und fordert, das Personal ordentlich zu bezahlen und den Beruf so attraktiver zu machen. Ein ehemaliger Rettungssanitäter berichtet, er habe in Berlin letztlich 270 Überstunden auf dem Konto gehabt, bei 1300 Euro Nettoverdienst, und schließlich gekündigt. Andere verweisen darauf, dass gerade die Ausbildung zum Rettungssanitäter (nicht zu verwechseln mit dem Notfallsanitäter) selbst finanziert werden muss.

Informationen, die drei Wachen könnten vorübergehend auch tagsüber geschlossen werden, dementierte der Sprecher des Landkreises auf Anfrage.

