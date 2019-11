DPA

Hamburg (dpa) Profiboxer Artem Harutyunyan hat dem wiederbelebten Universum-Boxstall einen erfolgreichen Einstand bei der Live-Berichterstattung im ZDF beschert.

Der 29 Jahre alte Olympia-Dritte von Rio gewann in Hamburg gegen den Russen Islam Dumanow durch Mehrheitsentscheid nach Punkten (97:93, 95:95, 98:92). Der Hamburger mit armenischen Wurzeln sicherte sich den vakanten Internationalen Titel des weniger bedeutsamen Verbandes IBO im Superleichtgewicht (63,503 kg).

Harutyunyan hat seine acht Profikämpfe allesamt gewonnen. Sein Gegner Dumanow musste in seinem zwölften Kampf die zweite Niederlage hinnehmen. Das ZDF überträgt im Februar oder März nächsten Jahres eine weitere Universum-Veranstaltung. Danach will der öffentlich-rechtliche Sender über eine dauerhafte Partnerschaft entscheiden. Der alte Universum-Stall, der 2012 in die Insolvenz gegangen war, hatte seine Box-Veranstaltungen von 2002 bis 2010 vom ZDF übertragen lassen.