Bad Belzig Am Montag, 11.11, startet der BKV mit dem Motto "The show must go on" in die 56. Saison. Um 10.30 Uhr begibt sich der Umzug der kostümierten Narren von der Bahnhofstraße ausgehend bis zum Rathaus. Dort übernehmen die Karnevalisten - wie es Tradition ist - die leere Stadtkasse und das Zepter wird an ein neues Prinzenpaar übergeben. Am Rathaus können die Besucher frisch gegrillte Würstchen genießen.

"Wir freuen uns auf reichlich Besucher", so Yvonne Rüdiger stellvertretend für alle Bad Belziger Narren.