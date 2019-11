Martin Stralau

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Nach mehreren Anläufen in den Ausschüssen und der Gemeindevertretung haben sich die Kommunalpolitiker in Petershagen-Eggersdorf kürzlich auf einen Nutzungsvertrag zwischen der Gemeinde und der Sportgemeinschaft Blau-Weiß Eggersdorf für die Kegelbahn am Markt in Eggersdorf verständigt. Mit 20 Ja-Stimmen (zwei Nein, eine Enthaltung) bemächtigten sie Bürgermeister Marco Rutter (FDP), den Entwurf des Nutzungsvertrags zwischen beiden Parteien zu unterzeichnen.

Gemeinde vermietet an Verein

Die Gemeinde hat bei der Wohnungseigentümergemeinschaft "WEG Eggersdorf" die Flächen der Kegelbahn im Keller des Gebäudes als Bestandteil der Bibliothek mitgemietet. Diese war im Mai in den oberen Teil gezogen, der einst als Bistro genutzt wurde. Dessen Nachnutzung war lange unklar. Bibliothek und Kegelbahn sind baulich voneinander getrennt.

Der Vertrag soll eine Laufzeit von zehn Jahren haben, gekoppelt an den Mietzeitraum für die Bib-liothek, wie Marco Rutter erklärt. Darin ist geregelt, dass dem Verein die Kegelbahn für die Durchführung des Vereinssports kostenfrei zur Verfügung gestellt wird. Vorteil für die Gemeinde ist Rutter zufolge, dass der Verein im Gegenzug sämtliche Kosten für die Unterhaltung und Betreibung der Anlage trägt. Rutter beziffert den finanziellen Aufwand für den Verein auf gut 10 000 Euro im Jahr. Zu dessen Aufgaben gehören zum Beispiel die Wartung der Kegelbahn, Reinigungsarbeiten, aber auch die Betreuung von Keglern inklusive der Vor- und Nachbereitung ihrer Veranstaltungen und Wettbewerbe. Die Kosten für Reparaturen, für die der Verein aufkommt, sind auf 250 Euro pro Monat, 3000 Euro im Jahr, begrenzt. "Wenn es mehr ist, müsste der Verein auf uns zukommen", sagt Rutter.

Auch vereinsfremde Personen und Gruppen können die Kegelbahn in Absprache mit der Sportgemeinschaft nutzen, die dafür ein Entgelt verlangen kann. Die Höhe der Entgelte muss der Verein mit der Gemeinde jährlich im Voraus abstimmen. Regelmäßig zu Gast sind beispielsweise die Volkssolidarität Eggersdorf und der Seniorenclub Petershagen. Dass der Verein alle zur Betreuung der Anlage notwendigen Aufgaben übernimmt und dafür auch das entsprechende Personal stellt, bezeichnet Marco Rutter als großen Pluspunkt für die Gemeinde. "Wir haben keinen personellen und zeitlichen Aufwand mit der Bahn." Den finanziellen Aufwand für die Gemeinde schätzt Rutter auf 4000 bis 5000 Euro pro Jahr plus einen Grundbetrag für die Betriebskosten. "Das ist unser Zuschuss für Sport und Kultur im Ort, da die Bahn ja nicht nur vom Verein genutzt wird", sagt Rutter.

In der Gemeindevertretung wurde die Befürchtung geäußert, dass der Verein die Bahn gewerblich nutzen könnte. Dies müsste er der Gemeinde jedoch laut Vertrag anzeigen. Die Gemeinde kann dem Verein aus mehreren Gründen kündigen, zum Beispiel, wenn gegen diesen ein Insolvenzverfahren eröffnet wird.