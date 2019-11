"Wusste ich es doch, da lag noch etwas herum", meldet sich abermals J.-M. Stange. Sein DDR-Sammelsurium scheint unerschöpflich und die Lust zum Wiederentdecken riesengroß. Danke für diesen grandiosen Einsatz! Diesmal schreibt er: "Fangen wir mal bei der Lampe an. Es handelt sich um einen Klemmstrahler von AKA und wie man sieht, spendet er auch noch Licht. Allerdings arbeitet hier ein ‚Joint Venture‘, statt der NARVA-Kerze ist jetzt eine LED-Funzel eingeschraubt. Das blaue Buch mit den Länderkennzeichen darauf ist ein ‚analoges DDR-Navi‘. Ein paar Nachbarstaaten sind auch ‚vorinstalliert‘. Da sich geografisch ja nicht so sehr viel ändert, steckt das Buch noch immer in der Beifahrertür. Gekauft habe ich es zufällig in Moskau beim Studentensommer. Auch so eine Errungenschaft des Sozialismus – nicht kaufen, wenn man etwas braucht, sondern wenn es etwas gibt! So war das auch bei den Vinylfestplatten mit den vier Titeln drauf, man musste wissen, wann das ‚Kunstkabinett‘ in der Hauptstraße Lieferung hatte, dann konnte man Musik hören. Die beiden Rollen SURALIN sind inzwischen aus Langeweile hart geworden, denn die 12 Monate Garantie ab Lieferdatum sind bestimmt mehrfach abgelaufen. Mit dieser Brennknete konnte man ‚Versorgungslücken füllen‘ wie z.B. Stecker für Netzteile herstellen, die bei uns nicht lieferbar waren. Der Materialbedarf für sowas hört sich ein bisschen an wie von Egon Olsen: Zwei Messingrohre, ein Strohhalm, Suralin, Kabel, einen Lautsprecherstecker und einen Lötkolben... Die runden Teile sind Geduldsspiele mit Kugeln und Kunststoffteilen, die ineinander zu fummeln sind. Einiges zu lesen gab es auch (über den Inhalt kann man streiten) und siehe da, ein Herr Sindermann hatte Geburtstag. 1975 – ist auch schon etwas länger her. Etwas jünger ist eine Mittelung der VP (mein erstes Knöllchen). Das steckt bei den Papieren und kurioser Weise bin ich bis jetzt immer nur im September beim Falschparken erwischt worden. Manche Dinge fallen gar nicht mehr auf wie z.B. die FORON 493. Ihren ‚Grundwehrdienst‘ hat die handgekurbelte Brotmaschine bei der Kampfgruppe des SWB abgeleistet. Nach der Auflösung der Truppe mit der Wende sollte sie in den Müll und mein Papa hat das Ding mitgenommen und nun schneidet sie bei mir das Brot. Kurios ist der Gummisauger zum Arretieren der Maschine auf einer glatten Fläche, denn der hält immer noch. Gummiprodukte der Neuzeit wären schon lange ihren entwichenen Weichmachern hinterhergebröselt. Die letzten beiden Dinge standen mal im Medizinschrank. Mit Gothaplast konnte man die eigene Pelle bei kleinen Verletzungen wieder abdichten und mit den Kohletabletten den Aufenthalt im östlichen Ausland wieder erträglicher machen. Viel Spaß beim Ansehen und Erinnern, J.-M. Stange." © Foto: J.-M. Stange

Einen Lottoschein aufgehoben, "aber nie gewonnen" hat René Pietsch. © Foto: René Pietsch

Klaus Weituschat hat Kinder- und Schulbücher sowie einige Utensilien für die Küche aufbewahrt. Die RG-(Rührgeräte)-Serie aus DDR-Tagen scheint ein echter Dauer(b)renner zu sein. © Foto: Klaus Weituschat

"Es ist ja nicht so, dass nur geborene DDR-Bürgerinnen und Bürger liebgewonnene Erinnerungsstücke an die DDR besitzen. Als Wessi benutze ich den Taschenmessschieber ‚Columbus’ aus dem VEB Massfabrik Netzschkau bis heute regelmäßig. Erstanden als Student der FU Berlin in den 1970er Jahren auf der Schönhauser Allee bei einem Besuch in Berlin, Hauptstadt der DDR. EVP 4.- M. Das war gut angelegtes Geld aus dem ‚verbindlichen Mindestumtausch’ (25 DM). Danach war immer noch ein Besuch in der Zille-Stube auf dem Alexanderplatz drin. Beste Grüße, Hans-Joachim Wiese, Bad Belzig." © Foto: Hans-Joachim Wiese

"Hallo, dieser Omega-Staubsauger von 1964 ist immer noch in Betrieb. Mit freundlichen Grüßen, Ute Brauer." © Foto: Ute Brauer

