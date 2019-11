Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei: und das gilt nicht nur für den Hit von Rolf Zuckowski. Überall wird bald wieder mit Mehl und Eiern, Zucker und Butter geknetet, was die Hände halten. Weihnachtsgebäck schmeckt eben vor dem Fest besonders gut und Selbstgebackenes am allerbesten – ganz besonders, wenn Nachwuchs-Bäckerinnen und -Bäcker den Teig liebevoll in Form gebracht und verziert haben. Die Weihnachtsbäckerei im Beetzsee Center machts möglich. Wenn sie ihre Pforten öffnet und knusprige Sterne, Herzchen oder kleine Weihnachtsmänner aus dem großen Ofen geholt werden, strahlen kleine Schleckermäuler. Die Brotmeisterei Steinecke lädt auch in diesem Jahr wieder alle Kinder zum Plätzchenbacken in das Einkaufszentrum ein. Am 19. November können sie in der Zeit von 13 bis 16 Uhr den Teig ausrollen, Formen ausstechen und nach dem Backen die frischen Plätzchen mit Glasur verzieren. Nach getaner Arbeit steht dem Probieren der Plätzchen nichts mehr im Wege.

Kindergarten- und Hortgruppen werden um vorherige Terminabstimmung unter Tel. 03381-75860 gebeten.