In der Hospizarbeit wird mehr gelacht als geweint: Im Büro der Stephanus-Stiftung in Berlin-Prenzlauer Berg hängt eine Tafel mit witzigen Sprüchen über den Tod. Darunter beispielsweise: "Der Tod ist der letzte Gegner. Wenn wir an dem vorbei sind, glaube ich ist alles in Butter" oder "Es kommt immer anders, wenn man denkt." © Foto: Amy Walker

Amy Walker

Bernau (MOZ) Eigentlich mache ich gar nichts Kompliziertes. Dafür bekommt man so viel zurück. Einfach nur, weil man da war." Uta Weltzer lächelt, wenn sie über ihre Aufgabe nachdenkt. "Manchmal ist es einfach nur die Tatsache, dass ich anwesend war und zum Abschied gesagt habe: Bis morgen. Dann dreht sich der Kopf, es erscheint ein Lächeln. Nur weil ich gesagt habe, dass wir uns morgen wieder sehen werden."

Uta Weltzer ist Sterbebegleiterin. Die pensionierte Krankenschwester hat sich im Ruhestand für dieses Ehrenamt entschieden. Seit anderthalb Jahren verbringt sie etwa fünf Stunden pro Woche damit, sterbende Menschen auf ihrem Lebens- und Sterbensweg zu begleiten. "Ich wollte in meiner Freizeit etwas Sinnvolles machen." Eingesetzt wird Uta Weltzer von der Stephanus-Stiftung, die seit 20 Jahren in Berlin und Brandenburg Hospizarbeit leistet. Die Ehrenamtler haben die wichtige Aufgabe, schwererkrankten Menschen die letzten Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen, die Angehörigen zu unterstützen, und den Sterbenden einen würdevollen Tod zu ermöglichen. Eine verantwortungsvolle Aufgabe, die nicht jeder erfüllen kann. Aber es ist eine, die in unserer alternden Gesellschaft zunehmend an Bedeutung gewinnt.

"Es geht im Palliativen nicht mehr so viel um die Krankheit. Vielmehr geht es um die Lebensqualität, also dass man dem Menschen ein schönes Leben bis zum Tod bietet. Vor allen Dingen in Würde und Selbstbestimmung", erklärt Frank Wappler. Er ist hauptamtlicher Koordinator für den Standort Berlin-Nord, der über die Landesgrenze hinweg nach Brandenburg greift. Genau dort wird die Hospizarbeit immer wichtiger - aber ihm fehlen die Ehrenamtlichen. "Panketal, Bernau, Wandlitz, Eberswalde, Märkisch-Oderland, Bad Freienwalde – dort stoßen wir im Moment an unsere Grenzen. In der häuslichen Versorgung werden die Ärzte über die Krankenhäuser koordiniert, aber die Ehrenamtsbegleitung ist dort schwierig", erklärt Frank Wappler. "Die Krankenkassen geben vor, dass diese Hospizarbeit zu 100 Prozent aus Ehrenamt bestehen soll. Wir bilden die ehrenamtlichen Mitarbeiter komplett aus, und unterstützen sie bei ihren Begleitungen. Aber im Moment suchen wir dringend Mitarbeiter, die bereit sind, auch längere Fahrwege in Kauf zu nehmen", sagt er.

Betreuung der Angehörigen

Die Sterbebegleitung hat vielleicht ein Marketingproblem. Zu viele, die ehrenamtlich tätig sein wollen, schrecken vor dieser Arbeit zurück. Das passiert aus durchaus verständlichen Gründen. Es gibt Ängste vor der Auseinandersetzung mit dem Tod, vor dem ständigen Verabschieden und vor der eigenen Sterblichkeit.

Dabei beschäftigen sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter weniger mit dem Tod, als man denken mag. "Es geht eigentlich darum, zu unterhalten. Es geht darum zu erfahren, was für Bedürfnisse der Mensch hat. Zum Beispiel etwas vorlesen oder mit ihnen Musik hören", beschreibt Uta Weltzer ihre Aufgaben. Je nachdem wie alt und wie mobil die Betroffenen sind, seien die Bedürfnisse unterschiedlich. "Jüngere Menschen haben oft mehr Bedürfnisse, mehr Wünsche. Die sind noch reger", sagt sie. "Bei jüngeren Menschen ist die Angehörigenarbeit sehr viel wichtiger. Ältere Menschen blicken oft auf ein zufriedenes Leben zurück und sind bereit zu gehen", sagt auch Frank Wappler.

Die Unterstützung der Angehörigen gehört zwar zu den Aufgaben der Sterbebegleiter dazu – doch stehen die Ehrenamtlichen dafür nicht unbegrenzt zur Verfügung. "Unsere Arbeit besteht zu 50 Prozent aus Angehörigenarbeit, endet aber mit dem Tod des Betroffenen", so Frank Wappler. Für die Trauer nach dem Tod bietet die Stiftung so genannte Trauercafés an. Leitender Koordinator André Krell betreut in Berlin-Weißensee ein solches Trauercafé. "Mit der Trauer geht es bei uns weiter." Das Café ist in der dunklen Jahreszeit 14-tägig montags geöffnet. "Und irgendwann verabschieden sich die Trauernden aus dem Café. Dafür kommen dann Neue, deren Taschentuch noch nass ist. Sie sehen dort aber dann das, was für sie in dem Moment unmöglich erscheint: Dass Menschen sich erholen, wieder Ziele haben, wieder Freude haben und aus dem Trauercafé weggehen können," sagt André Krell.

Der einzige Begleiter

Selbstverständlich gibt es Menschen, die keine Angehörigen haben. Das ist in Seniorenheimen nicht unüblich – aber auch junge Menschen haben nicht immer direkte Angehörige. "Wir hatten eine Begleitung von einem jungen Mann, der mittlerweile verstorben ist. Er war eigentlich in seiner Einsamkeit sehr glücklich, aber als sehr plötzlich die Krankheit kam, mit einer Gewalt und Geschwindigkeit, die keiner vermutet hätte, waren wir die einzigen, die begleitet haben. Er kam mit Schmerzen ins Krankenhaus, wollte diese behandeln lassen – aber mit dem Gehen ins Krankenhaus ist er nie wieder nach Hause gegangen", erinnert sich Frank Wappler. "Er hatte nicht einmal jemanden, der ihm die Zahnbürste von zuhause bringen konnte", fügt André Krell hinzu. Es ist ein Fall, der den beiden Hauptamtlichen besonders in Erinnerung geblieben ist. Es ist eindeutig, dass sie gerne an den jungen, sterbenden Mann zurückdenken. Nicht wegen dessen Einsamkeit, sondern weil die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit in so einem Fall unumstritten ist. "Da war es wirklich das kleine gesprochene Wort zwischendurch, das den Unterschied gemacht hat. Zum Beispiel hatte er im Nebensatz erwähnt, dass er gerne Pistazien gegessen hat. Und bei einem Besuch hat man ihm vom Discounter für 99 Cent eine Tüte Pistazien einfach mal mitgebracht. Einfach nur so, das hatte keinen tieferen Sinn. Das hat dem Mann aber so viel bedeutet, die Tatsache, dass jemand zugehört hatte. Das kann man gar nicht in Worte fassen, die Freude, die darin war." Der Mann habe am Ende seines Lebens mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie sehr ihm die Sterbebegleitung bedeutet hat. "Er ist am Ende friedlich verstorben. Die Ärzte konnten ihm die Schmerzen nehmen", so Frank Wappler.

Vergiss nicht, dass du lachen darfst

Die Hospizarbeit beinhaltet nicht nur Tränen und Trauer. "Im Gegenteil, es wird sehr viel gelacht bei den Begleitungen. Das ist auch unsere Aufgabe: Die Menschen daran zu erinnern, dass sie auch lachen dürfen", sagt Frank Wappler. "Wir wollen nicht die Schwere reinbringen. Wir heißen Lebens- und Sterbebegleitung: Wir begleiten das Leben. Und wir wollen vom Alltag der Krankheit ablenken." Die Ehrenamtlichen bleiben untereinander viel in Kontakt, man gehört zu einem Netzwerk von Menschen, die sich vermutlich sonst niemals über den Weg gelaufen wären. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen wie Feste, Kino-Abende und offene Themenabende, es gibt Supervisionsgruppen, bei denen der Austausch über Begleitungen im Vordergrund steht. Kein ehrenamtlicher Mitarbeiter muss mit einer Erfahrung allein sein.

Für Uta Weltzer war die Ausbildung sehr wertvoll, da sie ihr Wissen als Krankenschwester ausweiten und ergänzen konnte. "Palliativmedizin verlangt einen anderen Blick, eine andere Draufsicht. Besonders angenehm war bei den Kursen die Atmosphäre, wir haben uns wirklich sehr wohlgefühlt." Von März bis November werden bis zu 16 Ehrenamtliche in die Sterbebegleitung eingeführt, die Kurse finden einmal die Woche statt. Die nächste Ausbildung beginnt im März 2020, jeder der Interesse hat, kann sich melden. Bevor es aber losgehen kann, laden die Koordinatoren zum Gespräch ein. "Wir haben ja Anforderungen, davon ist die wichtigste die Verbindlichkeit", erklärt Frank Wappler. Noch erwähnenswert: Kurse zu Erwachsenen- und Kinderhospiz werden getrennt gehalten.

In der Ausbildung ist es wichtig, dass die Koordinatoren die Ehrenamtlichen kennenlernen. Dadurch kann später ganz klar entschieden werden, zu welcher Begleitung man am besten passt. "Beim ersten Kontakt mit den Betroffenen lernen wir, was genau die Bedürfnisse sind. Manchmal sind es die Betroffenen selbst, die uns aufsuchen. Manchmal brauchen Angehörige jemanden, der die Tränen aushalten kann. Wer dafür am Besten geeignet ist, haben wir schnell im Kopf", beschreibt Frank Wappler. "Wir haben über 100 Ehrenamtliche aus allen Altersgruppen. Die Jüngste ist 18 Jahre alt, die Älteste 75. Jeder bringt eigene Erfahrungen und Interessen mit." Auch für die Begleitung in den Tod gibt es für jeden Topf einen Deckel. Die meisten letzten Wünsche sind leicht zu erfüllen: Noch ein Glas Rotwein, im eigenen Bett einschlafen, in einer Erinnerung schwelgen, Musik aus der Kindheit hören. Und vor allem eins: Nicht allein sein.