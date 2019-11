Sandra Euent

Nauen (BRAWO) In der Funkstadt müssen sich, wie in viele anderen Gemeinden auch, die Grundstückseigentümer um die Beseitigung des Laubes von den Straßen kümmern, darauf weißt die Stadtverwaltung hin. Die satzungsmäßige Straßenreinigungspflicht im Herbst ist wichtig, um Unfallgefahren für die Verkehrsteilnehmer zu vermeiden. Hier muss je nach Laubmenge auch öfter als das sonst übliche einmal im Monat zu Rechen gegriffen werden.

Die Reinigung und Entsorgung des Laubes erfolgt in der Regel gemäß der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Nauen. In Einzelfällen werden besonders große Flächen des Straßenbegleitgrüns, sogenannte Angerflächen oder Flächen, für die kein Grundstückseigentümer verantwortlich ist, durch die Stadt gepflegt und gereinigt. Die Stadt weißt darauf hin, dass esGrundstückseigentümern nicht erlaubt ist, das bei der Straßenreinigung oder bei der eigenen Grundstücksreinigung angefallene Laub auf diese, von der Stadt gepflegten Flächen oder auf die Fahrbahn zu kehren oder anderweitig aufzubringen.

Entsorgungsmöglichkeiten sind unter anderem die Kompostierung auf dem eigenen Grundstück, die Entsorgung über die vom Landkreis Havelland beziehbare Bio-Tonne, eine Anlieferung zur Deponie Schwanebeck, eine Anlieferung zur Firma Störk GmbH in Nauen (03321/74443), Eichhorstweg 1, eine Anlieferung zur Firma Garten- und Landschaftsbau Andreas Grell in Nauen (0171/3713956), Ludwig-Jahn-Straße 27 oder zur Firma Galafa in Falkensee, Nauener Straße 101 (03322/2477-0). Weiterhin besteht die Möglichkeit der Entsorgung über Big Bags. Ein solcher Big Bag wird von z.B. von den drei zuletzt genanten Firmen angeboten, kostet in der Regel einschließlich der Rückholung um die 20 Euro und wird vom Anbieter nach telefonischer Terminabsprache beim Bürger wieder abgeholt.