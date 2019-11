MOZ

Beeskow Viel geboten war am Tag der offenen Tür der Grundschule an der Stadtmauer am Freitag. Interessierte Eltern und Kinder hatten zwischen 16 und 18 Uhr Gelegenheit, an verschiedenen Stationen die Schule kennenzulernen. Es wurde geknobelt, gebastelt und geformt. Auch ein gesundes Abendessen mit viel Obst und Gemüse stand bereit. Den Höhepunkt des Abends stellte jedoch die öffentliche Probe der 18. Bläserklasse dar. Dirigiert von Musiklehrerin Syri Hüske boten die Jungmusiker der Klassen 5a und 5b vor voller Grundschulaula Medleys dar und stimmten bereits musikalisch auf die Weihnachtszeit ein.