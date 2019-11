dpa

Berlin (dpa) Unruhe im Lausitzer Revier: Anlässlich der zweiten Lesung des Strukturstärkungsgesetzes am Donnerstag (14. November) wollen die Akteure der Lausitz-Runde vor den Bundestag in Berlin ziehen.

"Wir wollen unsere Interessen im Gesetz wiederfinden, das bisher nur wenige Punkte aus dem Kohleausstiegsbericht enthält. Ohne uns geht es nicht", sagte Martin Mogel. Der Koordinator der Lausitz-Runde rechnet mit gut 200 Teilnehmern, auch aus dem Mitteldeutschen und Rheinischen Revier.

Ganz konkret haben die Vertreter der Lausitz-Runde in Sachsen und Brandenburg vier Forderungen. "Wir wollen, dass uns eine Investitionspauschale für die Absicherung des kommunalen Eigenanteils der direkt vom Kohleausstieg betroffenen Kommunen gewährt wird. Nur so können die in Aussicht gestellten Fördermittel überhaupt abgerufen werden", sagte Torsten Pötzsch. Der Oberbürgermeister Weißwassers ist neben der Spremberger Bürgermeisterin Christine Herntier Sprecher der Initiative.

Eine zweite Forderung ist die Aufnahme von Unternehmensförderungen ins Gesetz. "Sonderabschreibungen und Investitionszulagen sind die, auch von der Kommission vorgeschlagenen, geeigneten Instrumente", sagte Pötzsch. Darüber hinaus brauche es Planungsbeschleunigungen, die sowohl für die Schienenverkehrsprojekte als auch für die von den Ländern angemeldeten Straßenverkehrs- und für bedeutsame Forschungs-, Entwicklungs- und Wirtschaftsprojekte gelten müssen.

"Der Aufbau einer leistungsfähigen Infrastruktur vor dem Ende der Braunkohleverstromung ist die Voraussetzung, dass die Lausitz überhaupt im Wettbewerb um Investoren antreten kann", sagte Pötzsch. Auch deshalb fordern er und seine Amtskollegen, dass die avisierten Mittel für den Kohleausstieg in einer Vereinbarung, ähnlich einem Staatsvertrag, abgesichert werden. Das freiwillige Bündnis der Lausitzrunde vereint länder- und parteiübergreifend knapp 30 Vertreter der brandenburgischen und sächsischen Lausitz. Seit 2016 treffen sie sich zu regelmäßigen Arbeitsrunden, um gemeinsame Positionen für die Zukunft der Lausitz zu besprechen.

Einig sind sich dessen Vertreter, dass sie den Kompromiss der Kohle-Kommission in allen Teilen mittragen. "Das bedeutet, dass wir dem Kohleausstieg spätestens 2038 zustimmen. Das fällt uns nicht leicht, denn das ist mit dem Aus für unseren wichtigsten und strukturbestimmenden Industriezweig, der Kohle- und Energieindustrie, verbunden. Daher ist es für uns unverzichtbar, dass der Kompromiss 1:1 umgesetzt wird", heißt es im Demo-Aufruf.

Ihr Forderungspaket haben die Mitglieder der Lausitz-Runde in einem Brief an die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zusammengefasst. Vor zwei Monaten hatte die Bundesregierung den ersten Entwurf des Strukturstärkungsgesetzes vorgelegt. Es soll Hilfen für die vom Kohlekeausstieg betroffenen deutschen Reviere enthalten, die ihnen neue wirtschaftliche Perspektiven eröffnen können.