Golzow startet in närrische Zeit

red

Golzow Der Golzower Karnevalsklub e.V. (GKK) unterstützt in diesem Jahr das Dorfjubiläum "800 Jahre Golzow" mit einer öffentlichen Veranstaltung am Sonnabend, 16. November, um 11.11 Uhr auf dem Gelände der alten Brennerei in Golzow!

Mit dieser Veranstaltung wird die mittlerweile 47. Saison feierlich eröffnet. Freunde des karnevalistischen Treibens sind herzlich ab 10.45 Uhr eingeladen.

"Der Eintritt ist frei und für Verpflegung wird natürlich gesorgt. Dem Wetter trotzen wir im beheizten Festzelt", berichtet Schatzmeisterin Verena Zabel.

Eine musikalische Umrahmung, ein kleines Programm und die ein oder andere Überraschung haben die Golzower Narren parat. "Tanz und Gesang werden sicher für ordentlich Stimmung sorgen und unsere Tanzgruppen freuen sich ebenfalls schon auf ihre Auftritte." Die feierliche Eröffnung moderiert - langjährig bewährt - Sitzungspräsident Wolfgang Göricke, der auch Gründungsmitglied des Vereins ist. Das Kinderprinzenpaar Pauline I. und Friedhelm I. erhält bei der Prinzenproklamation tatkräftige Unterstützung vom neuen Prinzenpaar des GKK, das an diesem Tag inthronisiert wird. Mehr soll an dieser Stelle noch nicht verraten werden...

Weitere Informationen, Termine und Ticketreservierung über www.golzower-karneval.de, https://www.facebook.com/golzowerkarneval/.