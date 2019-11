MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Vom Balkon einer brennenden Wohnung in der vierten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Huttenstraße hat die Feuerwehr am Samstagabend eine 72 Jahre alte Frau gerettet. Die Rentnerin war vor den Flammen, die das Wohnzimmer und die Küche fast vollständig zerstörten, nach draußen geflüchtet. Alle anderen Mieter aus dem Hausaufgang wurden evakuiert. Sie konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Mitarbeiter einer Spezialfirma saugten das Löschwasser ab. Die gerettete Frau wurde ins Klinikum Markendorf gebracht. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.