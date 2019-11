Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Eine Tradition, das soll das "Brandenburger Adventssingen" werden. Was 2003 beim 1. FC Union Berlin mit 89 sangesfreudigen Fest-Freunden seinen Anfang nahm und inzwischen 28.000 Fans alljährlich zum "Weihnachtssingen" vereint, greift um sich. Rostock, Dresden, München,…, überall wird in froher Gemeinschaft und Stadionatmosphäre weihnachtliches Liedgut gepflegt. In Brandenburg an der Havel erstmals 2018. Der FC Stahl Brandenburg als Gastgeber hofft, dass es nun "Alle Jahre wieder" geschieht: "Frei nach diesem Motto findet am Nikolaustag das 2. Brandenburger Adventssingen im Stadion am Quenz statt", verbreitet der Club die frohe Botschaft und verspricht: "Neben einer tollen Auswahl an Weihnachtsliedern, die zusammen mit dem Schülerchor des evangelischen Domgymnasiums gesungen werden, wird auch Pfarrer Mosch seine Weihnachtsgeschichte abhalten. Ob mit der Familie, mit Freunden oder Bekannten - dieses Ereignis bietet Unterhaltung für jedermann. Wir freuen uns auf viele singfreudige Besucher, die gemeinsam mit uns der besinnlichen Weihnachtszeit ein Stück näher kommen." Bei Glühwein, Gegrilltem und Punsch. In jedem Fall dabei sind am 6. Dezember 2019 als Unterstützer des nunmehr "2. Brandenburger Adventssingen" im Stadion am Quenz der Brandenburger Karnevals-Club "BKC" e.V. 1964, der Karnevals-Club Havelnarren e.V. (KCH), der VC Blau-Weiß Brandenburg, der SV 63 Brandenburg-West und die SG Grün-Weiß Klein Kreutz.