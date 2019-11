Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Erinnern an die Opfer der Pogromnacht hat am Sonnabend trotz 30-jährigem Mauerfalljubiläums den Veranstaltungskalender in Frankfurt dominiert.

Rund 120 Menschen kamen zum Gedenken am Brunnenplatz am Synagogengedenkstein zusammen. Die Synagoge war am 9. November 1938 zeitgleich mit anderen Synagogen im Land in Brand gesetzt worden. Erstmals trug am Sonnabend der "Chor der Lebensfreude" aus dem Haus der Begegnung mit dem Chor der jüdischen Gemeinde gemeinsam hebräische Lieder wie "Hevenu Shalom Alachem" vor. Chorleiterin Heide Schwaneberg hatte die Idee in der jüdischen Gemeinde vorgeschlagen. Gemeindevorbeter Boris Towbin sprach das Kaddisch. Schüler des Liebknecht-Gymnasiums erzählten, wie sie sich persönlich mit dem Holocaust auseinandergesetzt hatten, lasen Texte von Hilde Domin und Hanna Herschkowitz.

Gerhard Hoffmann von der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes warnte davor, den antisemitischen Anschlag in Halle vor einem Monat als Einzelfall abzutun und nannte Zahlen zum Rechtsextremismus, nannte etwa 169 Morde durch Neofaschisten seit 1990. Hoffmann richtete auch eine Botschaft der jüdischen Gemeinde aus: "Das Gemeindehaus in der Halben Stadt bleibt auch nach Halle ein Ort, der den Frankfurtern offensteht." Die Viadrina hatte dem Gedenktag in diesem Jahr inhaltlich eine neue Qualität gegeben. Am Nachmittag wurde die Wanderausstellung "Jüdisches Leben an der Oder" im Gräfin-Dönhoff-Gebäude mit einem Rundgang der Kuratorin Magda Abraham-Diefenbach eröffnet. Die Schau erzählt anhand von Bildern jüdische Geschichte, etwa die Antichrist-Fenster der Marienkirche spielen eine Rolle. Danach reflektierte ein Podium von Wissenschaftlern, wie sich der Umgang mit dem 9. November in DDR und BRD entwickelt hatte. In der DDR war das Interesse an jüdischen Themen in den 80er-Jahren gestiegen, zum 50. Jahrestag 1988 fand erstmals eine gesamtdeutschen Gedenkveranstaltung an die Pogromnacht statt. In jenem Jahr war in Frankfurt auch der Synagogengedenkstein verlegt worden.