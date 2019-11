Daria Doer

Oranienburg Am Rande seines Staatsbesuches zu dem Mauerfalljubiläum in Berlin entschloss sich der polnische Staatspräsident Andrzej Duda kurzfristig, die Gedenkstätte GedenkstätteSachsenhausen zu besuchen, um der polnischen Opfer des Konzentrationslagers zu gedenken.

Es war auch an einem 9. November, als 1940 im Erschießungsgraben des Konzentrationslagers 33 polnische Widerstandskämpfer ermordet wurden. Vielleicht war dies sogar die erste Erschießungsaktion in der Geschichte des Lagers.

Staatspräsident Andrzej Duda gedachte ihrer und all der anderen gequälten und ermordeten polnischen Häftlinge mit Blumen, die er an den Gedenktafeln an der Lagermauer, im Erschießungsgraben und der "Station Z" niederlegte.

"Für uns ist dies ein enorm wichtiges Symbol", sagte Axel Decroll, der Stiftungsdirektor. "Der höchste Repräsentant des polnischen Staates vertritt hier eine der größten Häftlingsgruppen. Er setzt damit nicht nur ein Zeichen des Erinnerns, sondern auch eines für die Wichtigkeit unserer Arbeit und die Zusammenarbeit unserer Gedenkstätte mit den polnischen Erinnerungsorten."