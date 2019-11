Ina Matthes

Berlin (MOZ) Es scheint wie ein Wunder: Der gelähmte David kann gehen. Ein paar Meter nur läuft er an einer Gehhilfe durch den Raum. Dann muss er sich erschöpft setzten. Dafür bekommt der junge Mann stehenden Applaus von den Besuchern der Falling Walls Conference am Sonnabend in Berlin. Forscher aus aller Welt feiern am 9. November Durchbrüche inder Wissenschaft.

David haben Schweizer Forscher ein Stückseiner Freiheit zurückgegeben. Der junge Mann hatte sich beim Turnen schwer an der Wirbelsäule verletzt und konnte nicht mehr gehen. Die Wissenschaftler Jocelyne Bloch und Gregoire Courtine setzten Elektroden in seinen Rücken ein. Diese regen mit elektrischen Impulsen noch verbliebene Nerven an, so dass David seine Beine wieder bewegen kann. Der eigentliche Durchbruch aber ist, dass David nach wochenlangem Training die elektrische Stimulation nicht mehr braucht. Die verbliebenen Nerven haben sich so regeneriert, dass er von allein gehen kann. Das ist ein gewaltiger Schritt in der Behandlung gelähmter Menschen.

Solche Durchbrüche in der Forschung feiert die Falling Walls Foundation jetzt seit zehn Jahren im Radialsystem, einem Gebäude auf dem ehemaligen Grenzstreifen am Berliner Ostbahnhof. Junge Forscher, Unternehmensgründer und führende Wissenschaftler kommen zusammen, um über die fallenden Mauern auf ihren Gebieten zu reden. Ihre Arbeiten sind oft verbunden mit den großen gesellschaftlichen Fragen: die Hoheit über die eigenen Daten, Freiheit, auch Freiheit der Forschung selbst, Klimawandel oder Nahrungsmittelsicherheit.Mark Post zum Beispiel will den enormen Landverbrauch durch steigenden Fleischkonsum bekämpfen. Er lässt Muskelfasern von Rindern im Labor wachsen und stellt daraus Burger her. Vor wenigen Jahren kostete so eine Fleischscheibe noch 250.000 Euro. Jetzt ist Post bei 140 Euro für ein Kilo Kunstfleisch und will diesen Preis auf den für normales Rindfleisch senken. Post hofft so auch die Treibhausgas-Emissionen durch Viehzucht senken zu können.

Eine große Rolle spielte auf der Konferenz die aktuelle Bedrohung der Freiheit durch die Überwachung von Menschen im Internet und durch Künstliche Intelligenz. Shoshana Zuboff von der Harvard Business School warnt vor einem "Überwachungskapitalismus". Konzerne sammeln millionenfach Daten von Menschen, die ihnen Voraussagen über deren Verhalten erlauben. Das wiederum ermöglicht es ihnen, Menschen gezielt zu beeinflussen – ihr Kaufverhalten und ihre politischen Entscheidungen. Konzerne wissen mehr über uns als wir selbst. Und wir wissen kaum etwas über sie. Zuboff sieht darin eine neue soziale Ungleichheit – und eine Gefahr für die Demokratie.