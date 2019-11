Mathias Puddig

Berlin (NBR) Halbzeitbilanz und kein Ende: An diesem Montag berät das SPD-Präsidium, ob das Zwischenfazit der Bundesregierung ausreicht, um die Große Koalition fortzusetzen. Präsidiumsmitglied Leni Breymaier nimmt an den Beratungen teil - festlegen will sie sich aber noch nicht. Mit ihr sprach Mathias Puddig.

Frau Breymaier, mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Präsidiumssitzung?

Wir werden uns mit kühlem Kopf anschauen, was war, wo wir im Moment stehen, und was mit der Union noch möglich ist. Wir müssen unseren Mitgliedern eine gute Perspektive liefern. Und ich weiß, dass das bei der Union auch so ist. Ich gehe offen in diese Sitzung.

Viele führende Sozialdemokraten werben dafür, die Koalition fortzusetzen. Wie offen ist die Präsidiumssitzung eigentlich noch?

Am Montag wird nicht über die Koalition entschieden. Wir wollen dem Parteivorstand einen Vorschlag machen ...

... also eine Empfehlung ...

Ja, eine Empfehlung, die wird dann dem Parteitag vorgelegt, und der entscheidet im Dezember darüber. Wir haben viel geschafft in den letzten beiden Jahren. Wenn es in dem Tempo und der Qualität weitergeht, dann ist es das auch Wert, die Koalition fortzusetzen. Wenn das nicht möglich ist, dann halt nicht. Das kann nur an Inhalten festgemacht werden.

Wenn Sie so viel erreicht haben, warum hat die Koalition trotzdem einen so schlechten Ruf?

Wenn ich das wüsste, würde ich es sofort ändern. Ich glaube aber, dass wir eine gewisse Zeit brauchen, bis ankommt, dass wir ordentliche Sachen für viele Menschen erreicht haben. Die FDP nennt das Gießkanne, aber wenn viele Leute profitieren, dann ist das für mich ein ordentlicher Sozialstaat. Bis das bei den Leuten im Herz, im Kopf und im Bauch ankommt, dauert das eben.

Dann wären schnelle Neuwahlen ja das schlimmste, was der SPD passieren könnte. Spielt die Furcht davor bei der Halbzeitbilanz auch eine Rolle?

Wenn mit der Union nichts mehr geht, dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Es gäbe ja auch andere Möglichkeiten als Neuwahlen. So wie ich meine Partei kenne, könnten wir aber jederzeit in einen Wahlkampf gehen. Wir werden nicht verhandeln, als würden wir Neuwahlen scheuen. Das wäre eine sehr schlechte Verhandlungsposition.

Sie haben bei den Koalitionsgesprächen die Themen Kommunen und ländlicher Raum mitverhandelt. Wie wichtig ist es für die Fortsetzung der Koalition, dass die Kommunen von ihren Altschulden entlastet werden?

Eine Altschuldenregelung wäre nicht nur für die ostdeutschen Bundesländer, sondern auch für viele Kommunen im Westen von Bedeutung. Deshalb könnte das eines der wichtigen Projekte sein. Für die CSU ist das noch schwierig, aber am Ende müssen beide Seiten Kröten schlucken. Ich gehe am Montag jedenfalls mit wachem Verstand ins Gespräch. Das sind doch spannende Zeiten!

Spannend ist es auch in der SPD, wo die Führung zuletzt sehr erodiert ist. Welche Bindungskraft hat eine Empfehlung des Parteivorstandes für den Parteitag?

Andrea Nahles, Generalsekretär Lars Klingbeil und Bundesgeschäftsführer Thorben Albrecht haben es geschafft, die Organisation im Willy-Brandt-Haus neu aufzustellen. Das dringt nicht so sehr nach außen, aber der Laden funktioniert. Die Partei ist nicht führungslos! Das macht im Moment Malu Dreyer sehr gut und im Dezember wird es zwei neue Gesichter geben. Der Prozess der Mitgliederbeteiligung ist lang, aber absolut richtig. Es ist auch richtig, wichtige Entscheidungen wie die Parteiführung oder die Kanzlerkandidatur nicht mehr einfach auszurufen.

Braucht die SPD denn noch einen Kanzlerkandidaten?

Es wäre falsch auf eine Spitzenperson zu verzichten, an der man sich abarbeiten kann und die - wenn es denn reicht - auch bereit für die Kanzlerschaft wäre.

Haben Sie einen Favoriten unter den beiden Bewerberduos?

Ja, aber ich will als Präsidiumsmitglied keine Wahlempfehlung auszusprechen. So etwas finde ich blöd.