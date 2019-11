In magisches Licht getaucht: Auch Daniel Barenboim und die Staatskapelle spielten am Brandenburger Tor. © Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Als Dirk Michaelis sein Lied "Als ich fortging" am Piano anstimmt, ist es plötzlich ganz still. Fast andächtig lauschen hunderttausend Besucher am Brandenburger Tor den melancholischen Zeilen.

"Nichts ist unendlich. So sieh das doch ein", singt Michaelis. Das Lied von Abschied und Aufbruch, das 1989 zur Wendemetapher wurde, bewegt immer noch. Die Gänsehaut von damals ist plötzlich wieder da, auch wenn sich die Euphorie 30 Jahre nach der unglaublichen Revolution in Nachdenklichkeit gewandelt hat.

"Für kurze Zeit hat sich damals eine ganz friedliche Welt aufgetan. Es wäre so schön, wenn man dahin wieder zurückkommen könnte", sagt Anne Bauer. Gemeinsam mit ihrem Mann steht sie auf der Festmeile unter der wogenden, glitzernden "Freiheitswolke" aus 30 000 Bändern mit Hoffnungen und Wünschen von Menschen aus aller Welt.

"Wir waren damals Abiturienten. Plötzlich stand uns die Welt offen", erinnert sich Norbert Bauer. Mit Freunden fuhr er aus seiner Heimatstadt Schwedt 1989 erstmals nach West-Berlin. "Wir dachten erst, wir müssen uns noch im Politbüro ein Visum für zehn Tage holen, aber das war ja gar nicht mehr nötig", erinnert sich der 47-Jährige.

Auf die Berliner Hausfassaden werden in diesen Festtagen immer wieder die historischen Bilder projiziert, wie am 9. November die Massen den Grenzübergang an der Bornholmer Straße stürmen. Doch während der zweistündigen Bühnenschau am Sonnabend erscheinen auf den Videowänden auch die Plattenbauten einer leergezogenen Stadt irgendwo im tiefen Osten. "Grauer Beton, rauer Jargon. Freiheit gewonnen, wieder zerronnen", singt der Hiphoper Tretmann. "Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung.

"Im Prozess der Wiedervereinigung ist nicht alles sofort und nicht alles gut gelungen", räumt dann auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) in seiner Ansprache auf der Festmeile ein. Für Berlin aber sei der Mauerfall das größte Glück gewesen. Und so sind zum siebentägigen Mauerfall-Festival gefühlt noch einmal mehr Touristen in die Stadt geströmt, deren Mauerbrachen längst mit Glitzertürmen bebaut sind. Gemeinsam mit den Einheimischen pilgern sie nun zu den historischen Orten, an denen Freiluftausstellungen von der friedlichen Revolution erzählen. In der Stasi-Zentrale, der Gethsemanekirche und in den extra aufgestellten Pavillons lauschen sie den Debatten und Vorträgen über die Befindlichkeiten von einst und jetzt.

Wildfremde Menschen kommen plötzlich miteinander ins Gespräch und erzählen einander die eigenen Geschichten. So teilen zwei Rentnerinnen aus NRW am Potsdamer Platz die mitgebrachte Flasche Rotkäppchen-Sekt mit zwei Berlinern, die sie gerade erst kennengelernt haben. Die Gespräche reichen von der Stasi bis zur Treuhand. Man öffnet sich, hört sich gegenseitig zu. Für einen Moment scheint alles ein bisschen zu sein wie damals.

Auch der abgerissene Palast der Republik ist wieder auferstanden. Seine rötlich-schimmernde Fassade erscheint nicht nur auf der des neuen Stadtschlosses als Video-Projektion. Während der 15-minütigen 3D-Show sieht man auch Honecker im Innern mit seinen SED-Kadern auf den 40. Jahrestag der DDR anstoßen, während draußen schon das Volk demonstriert.

"Eigentlich müssten die Reden von damals und die Transparente voller Wortwitz und Eindringlichkeit zum festen Bestandteil kultureller Bildung für alle Deutschen in Ost und West gehören", findet Guido Herrmann vom Unternehmer-Netzwerk "MITTE e. V.". Das fordert eine dauerhafte Erinnerungsstätte auf dem Alex, die an die legendäre Demonstration vom 4. November 1989 erinnert.

"Die Mutigen in der DDR haben Weltgeschichte geschrieben", sagt dann auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Doch 30 Jahre nach dem Mauerfall warnt er in seiner Rede am Brandenburger Tor auch vor neuen Mauern in Politik und Gesellschaft. "Mauern aus Frust, Wut und Hass, Mauern der Sprachlosigkeit und der Entfremdung. Mauern, die spalten und unserem Zusammenhalt im Wege stehen."