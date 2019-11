Cottbus (LR) In einer Energieregion, die sich seit Jahrzehnten über die Braunkohle definiert, macht der Verzicht auf fossile Brennstoffe Angst.

Wie verkraften die Netze die schwankende Einspeisung von Windenergie und Photovoltaik? Woher beziehen wir überhaupt Strom? Die Fragen brennen nicht nur in der Lausitz auf den Nägeln. Sie gehören weltweit zu den zentralen Problemen unserer Zeit. Und es ist gut, wenn Forscher den Finger in die Wunde legen und sagen: "Hier ist ein Denkfehler, so funktioniert die Energiewende nicht." Sich dann selbstzufrieden zurückzulehnen in dem Bewusstsein: "Ich hab’ es ja gleich gewusst", mag dem Ego der Lausitz schmeicheln. Es hilft nur nicht weiter. Denn, und das wissen inzwischen selbst die Industriebosse des Landes: Es gibt keine Alternative zur Energiewende.

Die Mahnung von weltweit 11.000 Wissenschaftlern ist nicht mehr zu ignorieren. Der Klimawandel ist da und seine Folgen werden derart drastisch ausfallen, dass sie das Leben überall auf der Welt einschneidend verändern werden. Dabei geht es dann nicht mehr nur um die Frage von mehr oder weniger gut bezahlten Arbeitsplätzen. Wir täten alle miteinander gut daran, der Energiewende zum Erfolg zu verhelfen. Einen Plan B haben wir nicht.