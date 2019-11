Ruth Buder

Grünheide Es war ein gelungener Versuch: die erste Kunstmesse in Grünheide. An sieben Ständen präsentierten am Sonntagnachmittag im Robert-Havemann-Klubhaus Hobbykünstler und Interessengemeinschaften des Ortes sowie das Keramikatelier "Bunte Wurzel" von Carola Schnee ihre Arbeiten. "Die Leute staunen, was man aus Ton alles machen kann, sogar abstrakte Kunst", berichtet die 47-jährige gelernte Keramikerin. Ausprobieren können sich Interessierte bei einem Schnupperkurs bereits am kommenden Sonnabend, wenn das Keramikatelier aus Anlass seines dritten Geburtstages zu einem Tag der offenen Tür einlädt. Gleich neben dem Keramikstand stellte sich am Sonntag Martina Bittner mit ihren Malereien vor. Die ehemalige Kunst- und Deutschlehrerin hat, seitdem sie im Ruhestand ist, "endlich Zeit zum Malen". Daneben gibt sie Kurse, unter anderem im Mehrgenerationenhaus in Fürstenwalde. Am Sonntag verkauft sie auch den neuen Grünheider Kunstkalender 2020, den ihre Malereien zieren.

Gestochen scharfe Fotos

Auch die Interessengemeinschaft der Fotofreunde ist dabei. Sie stellen ihre gestochen scharfen Fotos mit wunderbaren Motiven vor und bieten Unterstützung an. "Wir erleben immer, dass sich Leute teure Digitalkameras kaufen, aber nur die Vollautomatik nutzen und die Möglichkeiten, die die Kamera bietet, gar nicht ausschöpfen", weiß Frank Kersten. Er informiert, dass sich die Interessengemeinschaft immer am letzten Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Havemann-Haus trifft. Ines Hensel gehört zwar auch zur Interessengemeinschaft der Fotofreunde, hat heute aber eine eigene Ecke. Sie präsentiert ihre Digitalfotos mit bewegten Motiven. "Entweder die Objekte, die ich fotografiere, bewegen sich oder ich bewege mich mit der Kamera", kommentiert die 79-Jährige. Die mit dem Computer bearbeiteten Fotos, wie das einer Tänzergruppe, wirken abstrakt. "Ich finde das mit der Kunstmesse eine schöne Idee", sagt die gelernte Fotografin mit dem beeindruckenden schwarzen Hut. "Man lernt sich mal kennen und kann sich austauschen."

Das findet auch Sandra Köhnke. Mit weiteren zwölf Frauen gehört sie zu den Grünheider Quilt-Ladies, die wunderbare Patchworkarbeiten zeigen: Decken, Kissen, Taschen, Wandbehänge – und passend zur Jahreszeit Weihnachtssterne. "Wir sind süchtig nach unserem Hobby, arbeiten allein zu Hause oder in der Gemeinschaft. Die schönen Stoffe, die Geometrien und die Bilder, die entstehen, faszinieren uns", erklärt die gelernte technische Zeichnerin. Verwendet würden nur amerikanische Baumwollstoffe, die licht- und waschecht seien. "Da steckt so viel Arbeit drin, deshalb sollten die Sachen auch lange schön aussehen." Mit Juditha Gebauer, die seit vielen Jahren malt, und Gabriela Samberger-Löffland, die sich der Grafik, Malerei und Kalligrafie verschrieben hat, ist die erste Ausstellungsrunde komplett. Organisiert hat sie Anne-Kathrin Rochow, Koordinatorin beim Familienbündnis. Sie hat auch den Jugendklub mit ins Boot geholt. "Die Mädchen haben Kuchen gebacken." Den und andere Leckereien gibt es für alle, die die Kunstmesse besucht haben.