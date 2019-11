Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Rund 200 000 Besucher – so viele haben in den vergangenen elf Tagen den 364. Martinimarkt in der Neuruppiner Innenstadt besucht. Sowohl Christian Ringleb vom Neuruppiner Stadtmarketing, das den Jahrmarkt veranstaltet, als auch Lothar Welte, der Ansprechpartner der 100 Schausteller, zeigten sich am Sonntagabend zufrieden mit dem Ergebnis. Während Ringleb sogar etwas vorsichtiger schätzte, weil an zwei Tagen wegen des schlechten Wetters weniger Besucher kamen, ist Welte sicher, dass der Besucherrekord vom vergangenen Jahr wieder erreicht wurde. Einen Ausgleich für die Regentage habe vor allem der zusätzliche Tag gebracht, den der Markt in diesem Jahr in der Stadt weilte.

Nicht nur die Besucherzahlen stimmen Ringleb zufrieden. Auch das Parkkonzept sei gut aufgegangen. Vor allem Auswärtige hätten den kostenlosen Bus-Shuttleservice, der zwischen den großen Parkplätzen an der Alt Ruppiner Allee sowie am Einkaufszentrum Reiz und der Innenstadt verkehrte, gut angenommen. Auch die Zusammenarbeit des Sicherheitsdienstes und der Polizei habe gut funktioniert. Da beide miteinander in Funkkontakt standen, musste nicht der Umweg über die Zentrale gegangen werden, was Zeit gespart habe. Als positiv bewertete Ringleb, dass es bei den Zusammenstößen keine ernsthaften Personenschäden gegeben hatte.

Bei den Schaustellern haben sich laut Welte mehr als 90 Prozent sehr zufrieden gezeigt. Zwar hätte es auch einige gegeben, die neu auf dem Markt waren und teilweise wohl mit falschen Vorstellungen angereist seien. "Das ist nicht das Oktoberfest", sagte er. "Die Neuruppiner kennen ihren Markt. Da fällt auf, wenn es keine Rauchwurst gibt oder der Alte Rhin nicht vertreten ist." So etwas suche man in größeren Städten vergebens. Darum sei der Markt für die Schausteller eine Herzenssache. "Wir kommen immer wieder gern her."