Eckhard Handke

Neuruppin Mit Perlen jiddischer Musik erinnerte das Ensemble Shoshana mit Leonid Norinsky (Knopfakkordeon, Gesang), Ina Norinska (Tamburin, Gesang, Tänze) und Larisa Faynberg (Violine) am Samstagabend in der Klosterkirche an den diesjährigen Gedenktag der evangelischen Kirchengemeinde an die Pogrome von 1938 und den Mauerfall vor 30 Jahren. Kantor Matthias Noack begrüßte dazu mehr als 130 Konzertbesucher in der Winterkirche. Das Trio spielte dort traditionelle Lieder, Klezmer, jiddischen Lieder aber auch israelische Popmusik.