Eckhard Handke

Neuruppin Der Nieselregen am Sonnabend hielt Besucher nicht davon ab, zum Pferdemarkt auf dem Neuruppiner Kirchplatz zu pilgern. Die meisten Händler hatten sich schon lange vor der Eröffnung um 8 Uhr die besten Stellplätze für ihre Stuten, Hengste, Mini- und Zwergponys ausgesucht, um möglichst viele Interessenten für ihre Tiere zu finden. Dort herrschte nach der Eröffnung die typische Atmosphäre, mit mündlichen Preisabsprachen, Kauf per Handschlag und Bezahlung mit Bargeld. So manches Pferd, egal ob mit oder ohne Ausbildungsstand "Halterführig" wechselte seinen Besitzer. Auch Hundezüchter und Kleintierhändler mit Tauben und Ziervögeln waren wieder dabei und wurden dicht umlagert.

Viele Eltern mit Kindern haben das Ponyreiten vermisst. Bei Bettina Thiemke aus Hennigsdorf, die ein Reit- und Fahrtouristik-Unternehmen hat und seit über 20 Jahren beim Neuruppiner Pferdemarkt dabei ist, standen zwar gesattelte Ponys – aber reiten durfte dort niemand. "Ich darf hier laut Paragraf 11 der Tierschutzverordnung niemanden reiten lassen", erklärte sie den Eltern. Die Ponys standen lediglich zum Verkauf dort, genau wie die Sättel. "Ich habe durchaus dafür Verständnis, dass auf Rummelplätzen, auf denen laute Musik spielt, davon abgeraten wird, Ponyreiten zu veranstalten", sagte die Hennigsdorferin. "Aber zu einem traditionellen Pferdemarkt gehört es doch dazu. Ein Pferd ist das älteste Transportmittel, ist Nutztier, dient dem Freizeitsport und ist zum Verwöhnen da. Die Organisatoren des Pferdemarktes könnten doch eine ruhige Strecke für ein Ponyreiten ausweisen. Gerade für Stadtkinder ist der direkte Kontakt zu Tieren wichtig", meinte sie. Thiemke hofft, dass für den nächsten Pferdemarkt eine zufriedenstellende Lösung gefunden wird. Simone Schwarzkopf aus Neuruppin sagte: "Das Reiten auf Ponys auf Rummelplätzen ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß. Die laute Musik und die blinkenden Lichter der Fahrgeschäfte stressen die Tiere zu sehr. Die Eltern sollten da lieber mit ihren Kindern einen Reiterhof besuchen."