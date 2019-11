Ines Weber-Rath

Golzow (MOZ) Auch wenn sie nicht so ausgefallen ist, wie sich das die in der Odega-Gruppe tätigen Landwirte gewünscht haben – gefeiert wurde die Ernte 2019 trotzdem. Rund 240 Mitarbeiter und ihre Partner waren am Freitagabend der Einladung der Odega-Geschäftsführung in die Golzower Oderbruchhalle gefolgt. Und damit etwas mehr als die Hälfte der im Unternehmensverbund tätigen rund 230 Mitarbeiter. Unter dem Dach der landesweit größten Agrarunternehmensgruppe sind 22 Einzelbetriebe zwischen Seelow, dem uckermärkischen Gartz, Neuruppin und dem Berliner Rand vereint.

LVG-Mitarbeiter erstmals dabei

Odega-Geschäftsführer Detlef Brauer begrüßte die Mitarbeiter der LVG Seelow, die erstmals bei einem Odega-Erntefest dabei waren, besonders herzlich. Odega hatte im Vorjahr Anteile des Seelower Unternehmens übernommen. Neben den polnischen Mitarbeitern galt auch dem Steuerberater, der Odega "bei vielen schwierigen Entscheidungen unterstützt" habe, Brauers aus-drückliches Willkommen.

"Petrus hat es in diesem Jahr wieder nicht gut mit uns gemeint". So begann der Odega-Chef seine kurze Bilanz für das zu Ende gehende Wirtschaftsjahr. Das Dilemma habe im Herbst vorigen Jahres begonnen, als die Saat viel zu wenig Wasser bekam. Die extreme Frühjahrstrockenheit habe das Übrige getan. Die größten Verluste hatten die Odega-Bauern beim Winterraps: Statt der normalen drei bis vier Tonnen wurden im Schnitt nur rund 1,9 Tonnen je Hektar geerntet. Insgesamt spricht Detlef Brauer von einem "miesen Jahr".

Als "stabilen Ertragsbringer" der Unternehmensgruppe bezeichnete der Odega-Chef neben den beiden Biogasanlagen in Neuhardenberg und bei Gransee die Geflügelmast. Die ist im Herbst vorigen Jahres um eine neue Haltungsform reicher geworden, als die Fairmast-Hähnchenanlage in Sachsendorf in Betrieb ging.

Rüge an die EU-Politik

Der Bau dieser und auch der geplanten Golzower Fairmast-Anlage war von Bürgerprotesten begleitet. Doch jetzt liege auch für Golzow die Baugenehmigung vor. In dieser Woche soll Baubeginn sein, kündigte Detlef Brauer an. Auf die Baugenehmigung für die Reitweiner Putenmastanlage warte man indes "seit Jahren", erklärte er, sichtlich frustriert.

Bevor es ans Feiern mit DJ Flocki und Schlemmen am vom Gasthaus Wagner bestückten Büfett ging, berichtete Niklas Krumsiek, Assistent der Geschäftsführung, noch von ersten Anbauversuchen mit der Sojabohne als Vorfrucht. Und Detlef Brauer rügte die EU, die "ihre Bauern an die Industrie verkauft", wie er mit Blick auf immer höhere Umweltstandards für die eigenen Bauern und billige Agrarimporte, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, meint. Die EU-Bauern zahlten die Zeche für Autoexporte ohne Einfuhrzölle, so der Odega-Chef. Die neue Düngeverordnung erschwere zudem den Pflanzenschutz immer mehr.