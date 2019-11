Holger Rudolph

Lindow Individuelle Ansichten und Erinnerungen zu bekannten Ereignissen können es wert sein, aufgeschrieben zu werden. Das zeigt schon die Bibel mit den von unterschiedlichen Propheten zusammengetragenen, im Detail verschiedenen Berichten über dieselben Ereignisse. Der Lindower Gemeindepädagoge Dirk Bock und die Historikerin Irina Rockel begeben sich auf die Suche nach der Drei-Seen-Stadt im Wandel der Zeit. Sie fragen, was sich tat in der gesellschaftlichen Wende 1989 und in den drei Jahrzehnten danach. An der geplanten Chronik können alle interessierten Lindower mitwirken.

Kritikfreies Loblied

Wann, wenn nicht am 9. November, genau 30 Jahre, nachdem die Mauer fiel, ließe sich ein solches Projekt beginnen? Also gab es am Samstagabend in der Stadtpfarrkirche zunächst eine Andacht. Dirk Bock erinnerte die 56 Besucher an jene Zeit des Umbruchs. Er begleitete sich selbst mit der Gitarre und sang ein Lied, das er mit einer guten Bekannten geschrieben hatte. Damals tourte er damit durch die Kirchen. Doch selbst dort ließ sich nicht die ganze Wahrheit singen. Also entstand das kritikfreie Loblied auf die ach so schöne DDR als "blanke Verarsche".

Irina Rockel, die lange Zeit das Neuruppiner Heimatmuseum, das heutige Museum Neuruppin, leitete, erinnerte mit leiser, aber bewegter Stimme an die wichtigsten Ereignisse, die die DDR und große Teile Europas 1989 veränderten. Sie sprach vom Mut der Menschen, auf die Straße zu gehen, und davon, dass ein Gefühl vorherrschte, als wenn nach vielen Jahren Leben im geschlossenen Raum endlich die Fenster weit aufgestoßen wurden. Dann stimmte Bock "Die Gedanken sind frei" an und die Menschen sangen mit.

Offene Rückschau

"Wir haben ein Experiment vor." Mit diesen Worten führte Bock auf den wichtigen nächsten Punkt des Abends hin. Alle seien eingeladen, etwas Mut aufzubringen und ehrlich über ihre Erlebnisse zur Wendezeit und in den Jahrzehnten danach zu sprechen. Dazu wurden fünf Gruppen gebildet, die sich für eine Stunde in verschiedenen Räumen, darunter die Jugendscheune und das Gemeindehaus, zusammensetzten. Es sollte darum gehen, miteinander zu reden. Auf Wunsch würden die Mitstreiter das Gehörte sofort wieder vergessen. Primär gehe es aber darum, eine Chronik der Wende und Nachwende zu erarbeiten. Dazu werde er jede der Gruppen besuchen, um einige der Geschichten im Wortlaut mitzuschneiden, falls es die entsprechende Zustimmung gibt. Irgendwer im Publikum machte einen Witz: "Und das kommt dann alles in die Akte!" Gelächter, wissend, dass die Zeit der DDR-Staatssicherheit längst vorbei ist. Rockel ergänzte, dass alle, die lieber direkt mit ihr oder Bock für die Chronik reden wollten, dies natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt tun könnten. Nach den einstündigen Gruppengesprächen klang der Abend bei Erbsensuppe, Schmalzstullen und Glühwein im Gemeinderaum aus.

Der erste große Schritt zur geplanten Zeitgeschichte-Dokumentation ist getan. Die Lindower, und nicht nur sie, dürfen auf das Ergebnis gespannt sein.