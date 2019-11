Ines Weber-Rath

Seelow (MOZ) Sie waren grau verwittert und im Pflaster kaum noch zu sehen – die 12 in der Kreisstadt verlegten Stolpersteine, die an die jüdischen Mitbürger erinnern, die von den Nazis ermordet wurden. Am Samstag, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, haben sich Mitglieder der Partei Die Linke und Seelows Bürgermeister Jörg Schröder daran gemacht, die Messingplatten zu polieren. Sie erinnern an der Kirchstraße 9 sowie der Berliner Straße 20 und 46 an die Familien Reißner, Irmlig, Philippsborn und Wangenheim, die 1942 deportiert und kurz darauf ermordet wurden.

Drei Stolpersteine waren 2011 für die jüdischen Zwangsarbeiter Elli und Heinz Cohn sowie deren bei der Deportation einjähriges Töchterchen Mathel am Goethehaus des Schweizerhausareals verlegt worden. Auslöser für das Erinnern waren in England lebende Enkel von Martha und Louis Reißner. Deren Kinder kamen in einem der legendären "Kinder-Züge" ins britische Exil.

In Kürze werde es auch eine Erinnerungsstätte auf dem Gelände an der Hinterstraße geben, wo sich einst Seelows jüdischer Friedhof befand, kündigte Jörg Schröder am Samstag an.