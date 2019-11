Holger Rudolph

Neuruppin Ein bisschen wirkte das politische Frühstück der SPD am Sonntagvormittag in der Kreisgeschäftsstelle der Sozialdemokraten wie ein Familientreff. Mehrere Genossen hatten ihre Kinder im Vorschulalter mitgebracht. Doch das war kein Zufalle. Schließlich geht es der erst seit wenigen Monaten existierenden Arbeitsgruppe (AG) Bildung um Mädchen und Jungen in Ostprignitz-Ruppin in genau diesem Alter.

AG-Sprecher Henning Wehmeyer berichtete, dass die AG durch Gespräche mit Schülern, Eltern und Lehrern analysieren will, ob alle Möglichkeiten einer gesunden Versorgung mit Essen in den Bildungseinrichtungen in der Region genutzt werden. "Die Lust am Lernen hängt stark mit einer gesunden Ernährung zusammen", findet Wehmeyer. Gesund sei ökologisch erzeugtes Essen aus der Region. Wer nur angebliche Energy Drinks und Chicken Nuggets konsumiere, tue sehr wenig für die Konzentrationsfähigkeit.

Sensibilisierung für Ökoanbau

Außerdem sollten die Mädchen und Jungen durch gemeinsame Supermarkt-Besuche mit den Erzieherinnen dafür sensibilisiert werden, Artikel ohne Plastikverpackung sowie solche aus ökologischem Anbau zu kaufen. Dabei gelte es auch, Kinder, die bereits schreiben und lesen können, da-rauf aufmerksam zu machen, dass viele Pseudo-Ökosiegel der Handelsketten wenig oder nichts wert sind. Die Genossen wollen den direkten Kontakt zu den Schulen suchen. Grün zu leben, sei auch eine Herzenssache der SPD.

Nicht optimal ist nach Ansicht der AG Bildung die Lehrerausbildung im Land Brandenburg. Ein Lehrerbildungsinstitut in Neuruppin könne den überlaufenen Ausbildungsstandort Potsdam entlasten. Dem Lehrermangel auch durch Quereinsteiger aus anderen Berufen entgegenzuwirken, sei an sich gut, sagte Wehmeyer. Doch oft fehlten diesen fachlich fähigen neuen Lehrern einige pädagogische Kompetenzen. Am Standort Neuruppin könnten die Quereinsteiger entsprechend weiterqualifiziert werden.