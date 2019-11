MOZ

Klosterfelde (MOZ) Nach haarsträubenden Szenen, die sich am Freitagabend in Klosterfelde abgespielt haben, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Dort war ein Mann mit seinem Auto erst dicht auf seinen Vordermann aufgefahren, um ihn dann zu überholen und auszubremsen. Der so Genötigte wiederum überholte den Drängler und hielt an, um ihn zur Rede zu stellen – was in Handgreiflichkeiten ausartete, bei denen das Handy des Mannes zerbrach. Sein Kontrahent stieg nach dem Streit in seinen Wagen und fuhr der Beifahrerin des Opfers über den Fuß. Damit nicht genug: Sein Beifahrer riss auch noch seine Tür auf und rammte sie beim Vorbeifahren gegen das andere Auto. Das rabiate Duo flüchtete.