Nadja Voigt

Bad Freienwalde (MOZ) An die Pogrome im Jahr 1938, als in ganz Deutschland Synagogen brannten und jüdische Geschäfte gebrandschatzt wurden, haben Bad Freienwalder Bürger am Sonnabend an der früheren Synagoge erinnert. Mit Kerzen in den Händen gedachten sie der schlimmen Ereignisse, denen – kaum vorstellbar – noch schlimmere folgen sollten. "Das hier war ein lebendiges Haus, kein leerer Platz", erinnerte Pfarrer Björn Ferch. Und vor allem kein Ort, um sich an Gräueltaten zu erinnern. "Und dann kamen die, die dachten, dass man ihnen etwas wegnimmt." Die, die vorgaben, einfache Lösungen für komplexe Probleme zu haben. Damals wie heute. "Achten wir also auf die Worte, hören wir genau hin", so der Pfarrer. Denn der Platz in der Bad Freienwalder Innenstadt sei schon lange kein lebendiger Ort mehr. "Er ist ein Ort der Schande und der Trauer", so Ferch. "Aber auch der Verbundenheit." Die wollten die Bürger und Lokalpolitiker zum Ausdruck bringen. Auch, in dem sie im Anschluss an die Gedenkveranstaltung schweigend durch die Stadt zur Kirche gingen. Um dort Andacht zu halten.

Themenabend im Hoftheater

"Gegen das Vergessen" war auch der Filmabend im Hoftheater Bad Freienwalde überschrieben. Dort präsentierten Intendant Matthias Raupach und der Freienwalder Filmschaffende Eberhard Görner den Dokumentarfilm "KZ Mittelbau Dora. Erinnerung an der Hölle" aus dem Jahr 2006. Darin erinnert sich der Schauspieler Rolf Hoppe an seine Heimatstadt, die zur Internierung von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen missbraucht wurde und in der seine Kindheit durch die Gräueltaten der Nationalsozialisten ein jähes Ende fand. Zudem wird thematisiert, unter welch unmenschlichen Bedingungen sich unter Tage Zwangsarbeiter aus ganz Europa für die deutsche Rüstungsindustrie buchstäblich zu Tode arbeiteten. Jedes Jahr am 9. November wollen Matthias Raupach und Eberhard Görner nun filmisch an die Zeit des NS-Regimes und das damit europaweit verbundene Leid erinnern. Die Zeiten würden dies wieder nötig machen, bedauerte Eberhard Görner am Samstagabend im Hoftheater und erntete für sein Ansinnen viel Applaus.

Bürgermeister mahnt

Deutliche Worte fand auch Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU) bei der Gedenkfeier an der Fischerstraße, wo einst die Synagoge stand. Aus der Euroskeptiker-Partei AfD sei eine Partei geworden, deren inhaltliche und von Leuten wie Björn Höcke öffentlich geäußerten Annäherungen an die Nazi-Zeit keinen Seltenheitswert mehr hätten. Immer öfter werde deshalb die Frage gestellt, ob die Partei als rechtsextrem einzustufen sei, so das Stadtoberhaupt. Er forderte, sich vehement gegen Intoleranz, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus einzusetzen. "Und gemeinsam dem Rechtsextremismus und all seinen Erscheinungsformen entgegen zu treten." Gleiches gelte für Gewalttaten wie zuletzt in Halle. Es seien in diesem Zusammenhang nicht nur repressive, sondern auch präventive Maßnahmen gefordert.

Erinnerung wach halten

"Nach 81 Jahren ist es heute wichtiger denn je, sich an das zu erinnern, was war, um daraus für die Gegenwart und die Zukunft zu lernen. Es geht nicht um ein schlechtes Gewissen, das am Ort der ehemaligen Synagoge erzeugt werden soll, sondern vielmehr um das Nachdenken darüber, wie wir heute mit anders Denkenden, Glaubenden und Liebenden umgehen. Und es geht auch darum, die Ermordeten des Naziterrorregimes in lebendiger Erinnerung zu halten und sie nicht dem dumpfen Vergessen preis zu geben", schloss Pfarrer Björn Ferch das Gedenken am historischen Ort.