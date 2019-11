Annette Herold

Fürstenwalde (MOZ) Spätestens nach dem antisemitischen Anschlag in Halle, bei dem zwei Passanten ermordet wurden, stand für Helmut Kirchhoff fest: In diesem Jahr würde er am Fürstenwalder Gedenken zum 9. November teilnehmen. Traditionell wird an diesem Abend mit einer Andacht im Dom und einem Lichtermarsch an die Opfer antijüdischer Pogrome am 9. November erinnert. Nicht nur weit weg haben, initiiert von den Nazis, damals Synagogen gebrannt, sind Fensterscheiben jüdischer Kaufleute eingeschlagen worden. Sondern auch in Fürstenwalde.

"Das darf nicht vergessen werden", findet Helmut Kirchhoff. Deshalb machte sich der 70-Jährige auf den Weg in den Dom und schloss sich einem Zug von gut 100 Menschen zum jüdischen Friedhof an der Frankfurter Straße an. Was dem Fürstenwalder immer bewusster wird, je älter er wird: "Man reduziert vieles auf Hitler." Aber der sei an jenem Abend nicht in Fürstenwalde gewesen. Da wurden Nachbarn von Nachbarn terrorisiert.

Eine Ahnung von diesem Terror, der bald nach der Machtübernahme der Nazis begann und mit dem 9. November 1939 längst nicht zu Ende war, vermittelten Gabi Moser vom Kirchenkreis und Gemeindepädagogin Cornelia Hemmerling in der Andacht. Sie berichteten von den jüdischen Familien Eisig und Brandt, für die am 3. Dezember Stolpersteine verlegt werden sollen. Zu dem Termin werden auch Familienangehörige erwartet, wie Gabi Moser ankündigt. Und sie hofft, dass an diesem Tagen auch bekannt gegeben werden kann, wer Putzpatenschaften für die dann 58 Fürstenwalder Stolpersteine übernimmt. Die in der Arbeitsgruppe Stolpersteine Engagierten könnten nicht mehr absichern, dass alle dieser in Gehwege eingelassenen Messingplatten glänzen. Es gehe um einen Einsatz drei bis viermal im Jahr, sagt Gabi Moser, "gern auch öfter." Interessenten können sich bei ihr (gabi.moser@ekkos.de) oder im Museum (Tel. 03361 2130) melden.

Der Lichtermarsch am Abend, an dem sich die Pogrome zum 81. Mal jähren, macht auch Halt am Haus der Synagoge, die 1938 geplündert und angezündet wurde. In seinen Worten zum Gedenken berichtet der Linken-Stadtverordnete Stephan Wende von Pöbeleien, mit denen Internetnutzer seinen Aufruf zum Gedenken kommentierten. "Wir sind nicht schuld an den Geschehnissen von 1938", sagt er. "Aber wir würden uns schuldig machen, ließen wir so etwas wieder zu."

Vielerorts Erinnerungen

An die Novemberpogrome wurde unter anderem auch mit Veranstaltungen in Woltersdorf, Schöneiche und Erkner erinnert. In Bad Saarow hatten der Kurort-Verein und Unterstützer zu einer Gedenkstunde an der Gedenktafel vor dem Bahnhof aufgerufen. Dort wurde an Biogra-fien von Bad Saarowern erinnert, die in die Vernichtungslager Theresienstadt und Auschwitz deportiert und ermordet wurden. Dabei war auch Morton Ehudin, der die Gedenktafel geschaffen hat.